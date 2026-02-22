Масована атака рф: ППО знищила 307 повітряних цілей

У ніч проти 22 лютого російські війська здійснили масштабну комбіновану атаку на Україну, застосувавши 345 повітряних засобів нападу (ракет і ударних безпілотників) по об’єктах критичної інфраструктури. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За їхніми даними, ворог використав різні типи озброєння, зокрема:

чотири протикорабельні ракети «Циркон»;

«Циркон»; 22 балістичні ракети Іскандер-М/С-400;

Іскандер-М/С-400; 18 крилатих ракет Х-101;

Х-101; дві ракети Іскандер-К;

Іскандер-К; чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69;

Х-59/69; 297 ударних БпЛА типу «Shahed», «Гербера», «Італмас» та безпілотники інших типів.

Основними напрямками удару стали Київська, Одеська, Кіровоградська та Полтавська області.

☝️ Робота ППО

За попередніми підрахунками, сили протиповітряної оборони збили або подавили 307 повітряних цілей — це 33 ракети та 274 безпілотники різних типів. Зокрема знищено:

дві ракети «Циркон»;

вісім Іскандер-М/С-400;

17 ракет Х-101;

дві ракети Іскандер-К;

чотири авіаційні ракети Х-59/69;

274 ворожих БпЛА.

Водночас зафіксовано влучання 14 ракет і 23 ударних дронів на 14 локаціях. Крім того, падіння збитих безпілотників зафіксували ще на п’яти локаціях.

Інформація щодо кількох російських ракет наразі уточнюється.

Нагадаємо

Раніше Повітряні сили повідомляли про швидкісні цілі курсом на Київ. Близько четвертої ранку в столиці пролунала серія потужних вибухів. Пізніше повідомлялося, що ворог атакував місто балістичним озброєнням.

Також ЗМІ інформували про вибухи у Полтаві. Дані щодо можливих постраждалих уточнюються.

Нагадаємо, тієї ж ночі російські війська атакували об’єкти енергетичної інфраструктури на Одещині.