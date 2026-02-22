Неділя, 22 Лютого, 2026
Стало відомо про наслідки нічної атаки рф по Київській області

Денис Молотов
Стало відомо про наслідки нічної атаки рф по Київській області 013
Фото: наслідки російської повітряної атаки на Київщину / ДСНС України / 22.02.2026

У ніч на 22 лютого 2026 року російські війська здійснили чергову масовану атаку на Київську область, застосувавши балістичне озброєння та швидкісні цілі. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще щонайменше 15 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості, серед них четверо дітей. Про це повідомили голова Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник та Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) області.

📢 «На жаль, маємо інформацію про постраждалу людину. У Бориспільському районі унаслідок ворожої атаки пошкоджено приватний будинок. Попередньо, жінка отримала травми від уламків скла — їй надається необхідна медична допомога. Також у цьому районі виникла пожежа господарчої будівлі ферми. Загоряння локалізовано», — раніше зазначив Калашник.

У ДСНС підтвердили руйнування та пожежі в Обухівському, Броварському, Бориспільському, Бучанському та Фастівському районах. Пошкоджено інфраструктурні об’єкти, приватні житлові й господарські будівлі.

📢 «У селі Путрівка Фастівського району з-під завалів врятовано 8 осіб, серед них — дитина. На жаль, одна людина померла під час транспортування до лікарні. П’ятьох постраждалих госпіталізовано до медичних закладів», — повідомили рятувальники.

Станом на 12:00 22 лютого всі пожежі на 8 локаціях ліквідовано. Найбільше постраждалих – у Фастівському районі, де в селі Путрівка внаслідок прямого влучання зруйновано приватний будинок. Рятувальники дістали з-під завалів 8 людей, серед них дитину. Сімом із них надано медичну допомогу, одна людина померла під час транспортування до лікарні. Наразі в медзакладах перебувають 5 постраждалих, троє з них у важкому стані (двоє – в операційній, один – у травмпункті).

📢 «Триває ліквідація наслідків атаки та фіксація завданих збитків. Людям надається вся необхідна допомога», — додав голова ОВА.

Пошкодження в районах області
  • Фастівський район: зруйновано приватний будинок, пошкоджено 5 житлових будинків. Триває розбір завалів, встановлено намет для обігріву мешканців.
  • Бориспільський район: пошкоджено приватний будинок, виникла пожежа господарчої будівлі ферми (локалізовано). Жінка отримала осколкові поранення від скла, їй надано медичну допомогу.
  • Броварський район: пошкоджено 10 приміщень гаражного кооперативу, пожежу ліквідовано.
  • Бучанський район: пошкоджено два приватні будинки та автомобіль. У селищі Софіївська Борщагівка з-під завалів врятовано чоловіка.
  • Обухівський район: пошкоджено складські приміщення та приватний будинок.
  • Вишгородський район: зафіксовано постраждалих з осколковими пораненнями та гострими реакціями на стрес.

Постраждалі отримали переважно осколкові поранення, різані рани, переломи, отруєння продуктами горіння та гострі стресові реакції. Частина людей госпіталізована, іншим допомогу надано на місці або амбулаторно. Усі четверо постраждалих дітей отримують необхідну медичну та психологічну підтримку.

Робота служб та допомога постраждалим

На місцях продовжують працювати підрозділи ДСНС, поліція, медики, психологи та комунальні служби. У селі Путрівка та селищі Софіївська Борщагівка триває розбір завалів. Для мешканців пошкоджених будинків встановлено намет для обігріву. Голова ОВА Микола Калашник висловив щирі співчуття рідним та близьким загиблого та запевнив, що всім постраждалим надається вся необхідна допомога.

📢 «Київщина тримається. Ворог знову б’є по мирних людях, але ми підтримуємо одне одного і разом долаємо наслідки цієї трагедії», – наголосив Калашник.

Нагадаємо

Повітряні сили ЗСУ повідомили про запуск швидкісних цілей, зокрема балістичного озброєння, курсом на Київ. Близько 4:00 ранку в столиці пролунала серія потужних вибухів. Окрім Київщини, вибухи зафіксовано також у Полтаві – інформація щодо постраждалих там уточнюється.

Нічна атака стала черговим ударом по цивільній інфраструктурі та житловому сектору. Напередодні, в ніч на неділю, росія вже атакувала енергетичні об’єкти на Одещині.

Робота над ліквідацією наслідків триває.

