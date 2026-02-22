росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру півдня

У ніч на неділю російські війська вкотре атакували обʼєкти енергетичної інфраструктури на Одещині. Про це повідомила пресслужба ДСНС України у неділю, 22 лютого.
Унаслідок влучань ворожих безпілотників виникли масштабні загоряння на великих площах. Водночас рятувальники оперативно ліквідували всі осередки вогню.
За попередніми даними, обійшлося без загиблих і постраждалих.
Наразі триває оцінка технічного стану пошкоджених енергооб’єктів та роботи з усунення наслідків атаки.
☝️ Нагадаємо
У ніч проти неділі, 22 лютого, росія здійснила чергову масовану атаку по території України. Повітряні сили повідомляли про швидкісні повітряні цілі, зокрема курсом на Київ.
Близько четвертої ранку в столиці пролунала серія потужних вибухів. Пізніше повідомлялося, що ворог атакує Київ балістичним озброєнням. Також ЗМІ інформували про вибухи у Полтаві.
Крім того, надходили повідомлення про ймовірні пуски ракет «Кинджал» із бортів МиГ-31К. Повітряну тривогу оголошували по всій території України.
- Раніше також СБУ попередила нові удари по київських ТЕС і затримала чоловіка, який за гроші погодився коригувати повітряні атаки росіян по енергетичній інфраструктурі.
- Також у Київській області викрили агента ФСБ, який коригував ракетно-дронові удари по Києву. Серед його пріоритетних цілей були електропідстанції, що забезпечують електропостачання значної частини столиці.