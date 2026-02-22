Неділя, 22 Лютого, 2026
росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру півдня

Денис Молотов
росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру півдня 02
Фото: наслідки російської атаки / ДСНС одеської області / 22.02.2026

У ніч на неділю російські війська вкотре атакували обʼєкти енергетичної інфраструктури на Одещині. Про це повідомила пресслужба ДСНС України у неділю, 22 лютого.

Унаслідок влучань ворожих безпілотників виникли масштабні загоряння на великих площах. Водночас рятувальники оперативно ліквідували всі осередки вогню.

За попередніми даними, обійшлося без загиблих і постраждалих.

Наразі триває оцінка технічного стану пошкоджених енергооб’єктів та роботи з усунення наслідків атаки.

☝️ Нагадаємо

У ніч проти неділі, 22 лютого, росія здійснила чергову масовану атаку по території України. Повітряні сили повідомляли про швидкісні повітряні цілі, зокрема курсом на Київ.

Близько четвертої ранку в столиці пролунала серія потужних вибухів. Пізніше повідомлялося, що ворог атакує Київ балістичним озброєнням. Також ЗМІ інформували про вибухи у Полтаві.

Крім того, надходили повідомлення про ймовірні пуски ракет «Кинджал» із бортів МиГ-31К. Повітряну тривогу оголошували по всій території України.

  • Раніше також СБУ попередила нові удари по київських ТЕС і затримала чоловіка, який за гроші погодився коригувати повітряні атаки росіян по енергетичній інфраструктурі.
  • Також у Київській області викрили агента ФСБ, який коригував ракетно-дронові удари по Києву. Серед його пріоритетних цілей були електропідстанції, що забезпечують електропостачання значної частини столиці.
