Балістичний удар під Києвом: рф знищила логістичний комплекс

У ніч на неділю, 19 липня 2026 року, російські окупаційні війська завдали чергового масованого повітряного удару по столиці України та Київській області. Попередньо, влучання та займання різного ступеня важкості зафіксували у Дніпровському, Деснянському, Солом’янському, Шевченківському та Святошинському районах Києва.

Найважчих інфраструктурних руйнувань зазнав приміський Бучанський район, де ворожа балістична ракета влучила у великий цивільний промисловий об’єкт.

Пожежа на 100 000 кв. метрів: офіційні дані

Внаслідок ракетної атаки виникла масштабна пожежа на території великого логістичного хабу. Вогонь за лічені хвилини охопив значні площі. Для ліквідації займання задіяли значні сили Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Ситуацію навколо руйнувань офіційно прокоментував Білогородський сільський голова Антон Овсієнко:

📢 «Унаслідок нічної атаки рф на межі зі Святопетрівським пошкоджено складські приміщення логістичного центру», — Білогородський сільський голова Антон Овсієнко.

За оперативними даними рятувальних служб, пожежа охопила дві складські будівлі на загальній площі близько 100 тисяч квадратних метрів. Завдяки тому, що персонал об’єкта перебував в укриттях, загиблих і постраждалих внаслідок удару попередньо немає. Вогнеборці продовжують роботу над остаточною ліквідацією вогню.

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Втрата стратегічного розподільчого хабу

Під удар російської балістики потрапив складський комплекс AMTEL. Цей об’єкт вважався одним із найбільших логістичних центрів країни.

Наслідки руйнування комплексу AMTEL:

об’єкт виконував функцію головного розподільчого центру, через який товари першої потреби щоденно доставляли по всій Україні.

у вогні повністю згоріли сотні тисяч цивільних посилок, медикаменти, великі партії гуманітарних вантажів та комерційні товари для мільйонів українців.

Наразі рух транспорту та розподіл вантажів переформатовують на інші термінали.

👉 Також нагадаємо, що під час чергового нічного масованого обстрілу Києва з боку російських окупаційних військ постраждала інфраструктура Шевченківського району. Руйнувань зазнала історична частина міста в районі Лук’янівки.