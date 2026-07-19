Балістичний удар під Києвом: рф знищила логістичний комплекс

У ніч на неділю, 19 липня 2026 року, російські окупаційні війська завдали чергового масованого повітряного удару по столиці України та Київській області. Попередньо, влучання та займання різного ступеня важкості зафіксували у Дніпровському, Деснянському, Солом’янському, Шевченківському та Святошинському районах Києва.
Найважчих інфраструктурних руйнувань зазнав приміський Бучанський район, де ворожа балістична ракета влучила у великий цивільний промисловий об’єкт.
Пожежа на 100 000 кв. метрів: офіційні дані
Внаслідок ракетної атаки виникла масштабна пожежа на території великого логістичного хабу. Вогонь за лічені хвилини охопив значні площі. Для ліквідації займання задіяли значні сили Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Ситуацію навколо руйнувань офіційно прокоментував Білогородський сільський голова Антон Овсієнко:
📢 «Унаслідок нічної атаки рф на межі зі Святопетрівським пошкоджено складські приміщення логістичного центру», — Білогородський сільський голова Антон Овсієнко.
За оперативними даними рятувальних служб, пожежа охопила дві складські будівлі на загальній площі близько 100 тисяч квадратних метрів. Завдяки тому, що персонал об’єкта перебував в укриттях, загиблих і постраждалих внаслідок удару попередньо немає. Вогнеборці продовжують роботу над остаточною ліквідацією вогню.
Втрата стратегічного розподільчого хабу
Під удар російської балістики потрапив складський комплекс AMTEL. Цей об’єкт вважався одним із найбільших логістичних центрів країни.
Наслідки руйнування комплексу AMTEL:
- об’єкт виконував функцію головного розподільчого центру, через який товари першої потреби щоденно доставляли по всій Україні.
- у вогні повністю згоріли сотні тисяч цивільних посилок, медикаменти, великі партії гуманітарних вантажів та комерційні товари для мільйонів українців.
Наразі рух транспорту та розподіл вантажів переформатовують на інші термінали.
👉 Також нагадаємо, що під час чергового нічного масованого обстрілу Києва з боку російських окупаційних військ постраждала інфраструктура Шевченківського району. Руйнувань зазнала історична частина міста в районі Лук’янівки.