Макрон рішуче закликав посилити санкції проти росії

Президент Франції Еммануель Макрон закликав посилити санкційний тиск на росію, водночас наголосивши, що потрібно шукати можливості для повернення до переговорів про мир. Цю позицію він висловив в інтерв’ю американській телекомпанії CBS News, яке було оприлюднене у неділю, 21 вересня.

Французький лідер підкреслив, що москва продовжує залишатися головною дестабілізуючою силою на європейському континенті. Він нагадав, що агресія росії проявляється не лише в атаках на Україну, а й у численних порушеннях повітряного простору Польщі та Румунії, які є країнами-членами НАТО.

📢 «Ці дії є частиною агресивної стратегії кремля, який намагається послабити НАТО та досягти своїх територіальних цілей, максимально руйнуючи українські території», – наголосив Макрон.

Він відзначив, що міжнародна спільнота має застосовувати стратегічні механізми впливу. Це допоможе змусити москву припинити бойові дії в Україні та повернутися до дипломатії.

Президент Франції також висловив підтримку американським зусиллям. Зокрема, ініціативі президента Дональда Трампа щодо можливого проведення саміту з російським керівництвом в Анкориджі. За словами Макрона, подібні ініціативи потребують не лише політичної рішучості, але й великої особистої відповідальності.

Водночас він визнав, що кремль досі не демонструє щирої готовності до переговорів.

📢 «Кожна дипломатична ініціатива супроводжувалась ескалацією конфлікту з боку російських збройних сил – як на Донбасі, так і в інших регіонах України, включаючи напади на столицю», – зазначив французький президент.

У підсумку Макрон закликав західних партнерів посилити санкційний тиск проти росії. Він наголосив, що Європа має зміцнити політичний, військовий та економічний тиск. На його думку, лише таким шляхом можна змусити кремль повернутися за стіл переговорів і розпочати пошук мирного вирішення війни.

☝️ Також нагадаємо, що президент Чехії Петр Павел заявив, що Північноатлантичний альянс повинен жорстко реагувати на російські провокації. Йдеться, зокрема, про інцидент із винищувачами рф, які порушили повітряний простір Естонії напередодні.