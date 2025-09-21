Неділя, 21 Вересня, 2025
Президент Чехії закликав НАТО збивати російські літаки

Президент Чехії Петр Павел заявив, що Північноатлантичний альянс повинен жорстко реагувати на російські провокації. Йдеться, зокрема, про інцидент із винищувачами рф, які порушили повітряний простір Естонії напередодні. На його думку, НАТО має збивати літаки противника, якщо ті переходять допустимі межі, повідомляє Echo24.

Чеський лідер нагадав, що Туреччина діяла саме так у відповідь на російські провокації у листопаді 2015 року, коли під час війни в Сирії збила російський бомбардувальник Су-24.

Павел також пригадав власний досвід на посаді голови Військового комітету НАТО. Він розповів, що одного разу прямо запитав російських представників, навіщо вони постійно організовують подібні провокації. Їхня відповідь була короткою та зухвалою: «Бо можемо».

📢 «Вони випробовують нашу стійкість, нашу рішучість захищатися… росія дуже швидко зрозуміє, що зробила помилку, що перейшла допустимі межі. Але, на жаль, вона дійсно балансує на межі конфлікту, але поступитися злу просто неможливо», – наголосив Павел.

У чеському суспільстві лунають подібні заклики. Медіа зазначають, що президент не єдиний, хто хоче бачити більш рішучу реакцію Альянсу. Колишній міністр фінансів Мірослав Калоусек також висловився за жорсткі дії НАТО у соцмережі X (колишній Twitter).

📢 «Я дуже хотів би, щоб консультації відповідно до статті 4 призвели до чіткого повідомлення НАТО Кремлю: “Наступного разу в повітряному просторі будь-якої з наших країн ми будемо стріляти відразу і без попередження”. Я не вірю, що росіяни здатні зрозуміти іншу точку зору», – написав він.

☝️ Нагадаємо, що чеські вертольоти прибули до Польщі для посилення оборони від російських безпілотників після чергового порушення повітряного простору країни-члена Альянсу. Також відомо, що 10 вересня у відповідь на вторгнення російських дронів у Польщу НАТО розпочало операцію «Східний вартовий», у межах якої союзники передислокували авіацію.

