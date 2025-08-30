Макрон пригрозив новими санкціями, якщо путін не зустрінеться із Зеленським

Президент Франції Еммануель Макрон зробив потужну заяву щодо позиції кремля у питанні переговорів із Києвом. За його словами, якщо російський диктатор владімір путін не погодиться провести зустріч із шостим президентом України Володимиром Зеленським до 1 вересня 2025 року, це означатиме, що він обманув американського лідера Дональда Трампа. Про це повідомило агентство Reuters у п’ятницю, 29 серпня.

📢 «Якщо цього не станеться до понеділка, кінцевого терміну, встановленого президентом Трампом, це означає, що президент путін знову обдурив президента Трампа», — наголосив Макрон.

Французький лідер підкреслив, що така поведінка кремля не залишиться без реакції міжнародної спільноти.

📢 «Ми поговоримо з президентом Трампом цими вихідними. І якщо ми побачимо наступного тижня, що вкотре, після місяців недотриманих обіцянок, нічого не буде, ми будемо дуже чітко закликати до застосування первинних і вторинних санкцій проти росії», — додав він.

Раніше Дональд Трамп вже попереджав москву про можливі «наслідки», якщо зустріч між путіним і Зеленським не відбудеться у встановлені строки. Американський президент також заявив, що готовий розпочати «економічну війну» проти росії у випадку відмови кремля від переговорів. Водночас він висловив низку претензій і на адресу України, закликаючи Київ проявляти більшу гнучкість.

Заступник голови апарату Білого дому Стівен Міллер у коментарі ЗМІ повторив тезу про те, що нинішня війна є «війною Байдена, а не Трампа». За його словами, Трамп нібито виступає видатним миротворцем і вже уклав сім мирних угод за останні сім місяців. Міллер наголосив, що американський президент «неухильно працює над тим, щоб покласти край вбивствам в Україні».

Франція ж зі свого боку готується до рішучих дій. Макрон дав зрозуміти, що Париж підтримуватиме нові санкційні обмеження проти росії, якщо путін вкотре продемонструє небажання вести переговори з Україною.

☝️ Також нагадаємо, що Франція та Німеччина оголосили про новий пакет оборонної підтримки для України, зосереджений на засобах протиповітряної оборони (ППО). Таке рішення ухвалили після масованої ракетної атаки росії по Києву 28 серпня.