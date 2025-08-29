П’ятниця, 29 Серпня, 2025
Франція та Німеччина пообіцяли надати Україні більше ППО

Денис Молотов
Франція та Німеччина пообіцяли надати Україні більше ППО

Франція та Німеччина оголосили про новий пакет оборонної підтримки для України, зосереджений на засобах протиповітряної оборони (ППО). Таке рішення ухвалили після масованої ракетної атаки росії по Києву 28 серпня. Про це йдеться у спільній заяві лідерів двох держав, яку цитує видання Barron’s.

У п’ятницю, 29 серпня, президент Франції Еммануель Макрон прийняв у Тулоні канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Під час франко-німецької ради з питань оборони та безпеки обидва лідери підтвердили готовність значно збільшити підтримку України та зробили наголос на розвитку її оборонної промисловості.

У спільному документі підкреслюється:

📢 «Попри інтенсивні міжнародні дипломатичні зусилля, росія не виявляє наміру припиняти свою агресивну війну проти України».

З огляду на це Франція та Німеччина домовилися:
  • передати Україні додаткові комплекси ППО, щоб захистити міста й енергетичну інфраструктуру від російських ракет і дронів;
  • підтримувати розвиток оборонного виробництва в Україні, зокрема шляхом промислового співробітництва;
  • сприяти інтеграції України до Європейської оборонної технологічної і промислової бази (EDTIB), що дозволить Києву стати повноправним учасником європейських оборонних програм.

📢 «Франція та Німеччина погоджуються, що фінансування короткострокової та довгострокової європейської військової підтримки України має бути збільшене, а сама Україна має брати активну участь у зміцненні Європейської оборонної технологічної і промислової бази (EDTIB). Ми рішуче підтримуємо мету швидкої інтеграції України до цієї бази», – йдеться у заяві.

Окремо наголошується, що Франція, яка є єдиною ядерною державою Євросоюзу, та Німеччина започаткують «стратегічний діалог» про ядерне стримування. Такий формат має сприяти розвитку «спільної стратегічної культури та кращій узгодженості цілей і стратегій у сфері безпеки й оборони». Париж і Берлін підкреслили, що ядерне стримування залишається «наріжним каменем» колективної безпеки НАТО.

Цей крок є важливим сигналом про посилення співпраці двох ключових держав Європи у сфері оборони, а також демонструє спільне прагнення не допустити послаблення підтримки України з боку ЄС та НАТО.

☝️ Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон скептично висловлювався щодо готовності російського диктатора владіміра путіна завершити війну проти України. Він наголошував, що москва продовжує курс на ескалацію, попри всі дипломатичні спроби міжнародної спільноти знайти шлях до миру.

👉 Також раніше стало відомо, що керівник ОП України Андрій Єрмак у Нью-Йорку провів зустріч зі спеціальним посланником президента США Дональда Трампа Стівеном Віткоффом.

