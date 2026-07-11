Майора ЗСУ засуджено до 10 років ув’язнення за махінації з харчами

Правоохоронні та судові органи України продовжують жорстко реагувати на будь-які прояви корупції у Збройних Силах, особливо коли йдеться про забезпечення військовослужбовців на передовій та в тилу. Начальник тилу навчального підрозділу ЗСУ засуджений на 10 років за розкрадання продуктів для військових. Про це повідомив Офіс генпрокурора в суботу, 11 липня.

Механізм корупційної схеми та обсяги завданих збитків

Слідчі органи детально задокументували схему, за якою посадовець разом із поплічниками наживався на повсякденному харчуванні українських захисників. За даними слідства, зловмисники свідомо урізали порції для особового складу навчального центру.

У пресрелізі Офісу генерального прокурора розкрили деталі протиправної діяльності:

📢 «Під час приготування страв у їдальні використовували менше продуктів, ніж зазначали у бухгалтерських документах. Надлишки – м’ясо, крупи, цукор, масло, ковбасні вироби, яйця та олію – забирали й продавали цивільним. Начальник тилу особисто вивозив продукти з території підрозділу на автомобілі», – йдеться у повідомленні.

Махінації мали системний характер і тривали понад пів року. З червня 2024 року по січень 2025 року правоохоронці зафіксували 59 таких епізодів. Загальні збитки державі від цих дій становлять близько 500 тис. грн. У січні 2025 року посадовця нарешті викрили та затримали під час чергової спроби вивезення майна.

Судовий вердикт, покарання та статус спільників

Суд взяв до уваги всі надані прокурорами докази та визнав провину фігуранта повністю доведеною. Дії обвинуваченого розглядалися крізь призму воєнного стану.

Суд визнав фігуранта винним за статтею про привласнення військового майна в умовах воєнного стану (частина 4 статті 410 Кримінального кодексу України). Йому присудили покарання у вигляді 10 років позбавлення волі. Крім того, чоловіка позбавили військового звання «майор».

Варто зазначити, що засуджений діяв не самостійно. Справа начальниці їдальні, яка, за даними обвинувачення, діяла разом із ним, наразі перебуває на розгляді суду. Рішення щодо неї очікується найближчим часом.

Інші резонансні розслідування у сфері забезпечення армії

Викритий інцидент є частиною масштабної роботи спецслужб з очищення логістичних ланок ЗСУ від недоброчесних офіцерів. Подібні випадки регулярно потрапляють у поле зору правоохоронців.

Раніше в іншого майора ДШВ знайшли мільйонні активи. Він організував масштабну корупційну схему під час постачання продуктів для підрозділів ЗСУ. Офіцер неодноразово “десантувався” за кордон. Він відвідав Австрію, Швейцарію, Францію, Італію, Японію, Чехію, Туреччину, Єгипет і навіть Аргентину та Антарктиду.

А інший офіцер ЗСУ став мільйонером на продажі дронів. Він продавав сотні БпЛА волонтерам, які намагаються забезпечити армію. Тобто техніка, яка мала передаватись на фронт напряму, перепродавалася тим, хто допомагає військовим.

👉 Також нагадаємо, що нардепа Кузнєцова та Сергія Гайдая затримано за масштабну корупцію. За офіційними даними, учасники організованої злочинної групи налагодили відпрацьовану схему «відкатів» за укладення державних контрактів. Їх суть полягала у підписанні договорів із постачальниками за завідомо завищеною ціною. Частину бюджетних коштів – до 30% від вартості контракту – постачальники повертали посадовцям у вигляді неправомірної вигоди.