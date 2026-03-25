Україна уклала енергетичні угоди з компаніями США

Фото: Офіційний телеграм-канал Першого віцепрем'єр-міністра — Міністра енергетики України./ 25.03.2026

У межах роботи української делегації в США досягнуто низки домовленостей із міжнародними компаніями щодо розвитку енергетичних проєктів в Україні. Про це повідомив міністр енергетики Україна Денис Шмигаль в середу, 25 березня, у своєму Telegram.

✅ Зокрема, Міністерство енергетики України уклало угоду про розподіл вуглеводнів з Aspect Holdings. Очікується, що документ сприятиме залученню інвестицій у видобуток та посиленню енергетичної безпеки держави.

✅ НАК «Нафтогаз України» також підписала Меморандум із Solar Turbines. Серед напрямів співпраці — локалізація сервісного обслуговування обладнання, навчання українських фахівців та впровадження технічних рішень. Це має підвищити стійкість і незалежність енергетичної інфраструктури.

✅ Крім того, укладено Меморандум між НАК «Нафтогаз України» та Baker Hughes. Його реалізація передбачає підвищення ефективності газових турбін і компресорів, а також оптимізацію процесів видобутку.

Україна уклала енергетичні угоди з компаніями США
✅ Ще один документ підписано з Американським інститутом нафти (API). Співпраця включає обмін інформацією про стандарти, сертифікацію та сучасні технології в галузі. Також передбачено участь українських фахівців у розробці галузевих стандартів.

Нагадаємо, раніше Денис Шмигаль провів переговори з міністром енергетики США Крісом Райтом. Сторони обговорювали можливість залучення фінансування у розмірі 1,4 млрд доларів від DFC. Кошти можуть бути спрямовані на модернізацію енергетичного обладнання.

👉 Також раніше Україна та США домовилися працювати над майбутньою енергетичною угодою, яка передбачає використання української газотранспортної системи та підземних сховищ природного газу.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Окупанти випустили понад 5700 дронів та здійснили 116 атак за добу – Генштаб

ВІЙНА

Світ на межі газової кризи через зупинку експорту СПГ з Близького Сходу

ВАЖЛИВО

Маніпуляція: Україна «вкрала 26 млрд доларів, виділених їй у рамках американської програми USAID»

СТОПФЕЙК

Армія рф випустила майже 5000 дронів та здійснила 176 штурмів за добу – Генштаб

ВІЙНА

Балістичні “Сапсан” і FP-7 – як Україна будує нову ракетну силу

ПОДІЇ

Розширено програму компенсацій першого внеску за «єОселя» в Лисичанській громаді

ЛУГАНЩИНА

Храм Гробу Господнього можуть не відкрити навіть на Великдень

ВАЖЛИВО

Уряд спрямував понад 12 млрд грн на критичну інфраструктуру

ВЛАДА

Дрони рф атакували Кіровоградську область: є поранені та руйнування

ВІЙНА

Генштаб про ситуацію на фронті: зафіксовано 146 бойових зіткнень, ворог запустив понад 5,2 тис. дронів

ВІЙНА

Швеція спрямує мільйони на гуманітарну підтримку України

ВАЖЛИВО

Окупанти запустили понад 5500 дронів та здійснили 152 штурми за добу – Генштаб

ВІЙНА

Окупанти випустили понад 8000 дронів та сотні авіабомб за добу – Генштаб

ВІЙНА

МЗС закликало ЮНЕСКО та міжнародних лідерів відреагувати на удар по Львову

ПОДІЇ

На фронті відбулось 187 бойових зіткнень, ворог запустив понад 5,1 тис. дронів – Генштаб

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

