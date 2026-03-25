Україна уклала енергетичні угоди з компаніями США

У межах роботи української делегації в США досягнуто низки домовленостей із міжнародними компаніями щодо розвитку енергетичних проєктів в Україні. Про це повідомив міністр енергетики Україна Денис Шмигаль в середу, 25 березня, у своєму Telegram.

✅ Зокрема, Міністерство енергетики України уклало угоду про розподіл вуглеводнів з Aspect Holdings. Очікується, що документ сприятиме залученню інвестицій у видобуток та посиленню енергетичної безпеки держави.

✅ НАК «Нафтогаз України» також підписала Меморандум із Solar Turbines. Серед напрямів співпраці — локалізація сервісного обслуговування обладнання, навчання українських фахівців та впровадження технічних рішень. Це має підвищити стійкість і незалежність енергетичної інфраструктури.

✅ Крім того, укладено Меморандум між НАК «Нафтогаз України» та Baker Hughes. Його реалізація передбачає підвищення ефективності газових турбін і компресорів, а також оптимізацію процесів видобутку.

✅ Ще один документ підписано з Американським інститутом нафти (API). Співпраця включає обмін інформацією про стандарти, сертифікацію та сучасні технології в галузі. Також передбачено участь українських фахівців у розробці галузевих стандартів.

Нагадаємо, раніше Денис Шмигаль провів переговори з міністром енергетики США Крісом Райтом. Сторони обговорювали можливість залучення фінансування у розмірі 1,4 млрд доларів від DFC. Кошти можуть бути спрямовані на модернізацію енергетичного обладнання.

👉 Також раніше Україна та США домовилися працювати над майбутньою енергетичною угодою, яка передбачає використання української газотранспортної системи та підземних сховищ природного газу.