Лондон ввів нові санкції проти рф після атак на Польщу та Київ

Велика Британія оголосила про нові санкції проти росії, спрямовані на обмеження її доходів і військових постачань. Про це уряд Лондона повідомив у п’ятницю, 12 вересня.

📢 «Велика Британія запровадила 100 нових санкцій, щоб скоротити джерела доходів і військових постачань путіна. Заходи ухвалені на тлі безрозсудних російських авіаударів, які порушили повітряний простір НАТО у Польщі та пошкодили будівлю Кабінету міністрів у Києві», – зазначається в урядовій заяві.

Нові обмеження націлені на так званий «тіньовий флот». Він займається транспортуванням російської нафти, а також на компанії, які постачають військові комплектуючі.

📢 «Ці 100 санкцій ще більше посилюють економічний тиск на росію, націлюючись на її військовий сектор і нелегальний “тіньовий флот” – тоді як путін продовжує загострювати війну, тероризуючи українців ракетами й дронами та вбиваючи мирних жителів», – підкреслили в Лондоні.

Під дію санкцій потрапили 70 суден «тіньового флоту» рф, а також 30 компаній та фізичних осіб, що забезпечували воєнну машину росії. Вони постачали кремлю ключове обладнання, зокрема електроніку, хімікати й вибухівку, що використовуються для виробництва ракет та інших систем нападу.

Серед них – китайська Shenzhen Blue Hat International Trade Co., Ltd. та її двоє російських співвласників, а також турецька Mastel Makina Ithalat Ihracat Limited Sirketi та її керівник. Вказується, що електронні компоненти цих постачальників широко застосовуються у російських ракетах «Іскандер», Х-101 та дронах.

☝️ Раніше в п’ятницю стало відомо, що новопризначена глава британського МЗС Іветт Купер прибула з візитом до Києва. Це її перша закордонна поїздка на посаді. Вона оголосила про виділення 142 мільйонів фунтів стерлінгів для допомоги Україні в зимовий період.

👉 Також нагадаємо, що віцепрем’єр-міністр – міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прибув з офіційним візитом до Києва.