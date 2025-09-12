П’ятниця, 12 Вересня, 2025
Сікорський прибув до Києва та відповів Трампу

Денис Молотов
Денис Молотов
Сікорський прибув до Києва та відповів Трампу

Віцепрем’єр-міністр – міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прибув з офіційним візитом до Києва. Про його приїзд 12 вересня повідомило МЗС Польщі у соцмережі Х (колишній Twitter).

📢 «Віцепрем’єр-міністр, міністр закордонних справ Радослав Сікорський розпочав свій візит до України. На київському залізничному вокзалі його зустрів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга», – йдеться у повідомленні.

Візит відбувається на тлі масованих атак, коли в ніч на 10 вересня російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі.

Сікорський одразу відкинув припущення президента США Дональда Трампа про те, що цей інцидент міг стати «помилкою».

📢 «Ні, це не була помилка», – написав він у соцмережі Х (колишній Twitter) у відповідь на новину польського телеканалу tvn24 та DW про реакцію американського президента.

Під час перебування у Києві міністр записав відеозвернення на тлі будівлі польського посольства.

📢 «В ту ніч, коли над Польщею летіло 19 російських дронів, над Україною летіло 400 плюс 40 ракет. Це не була помилка», – наголосив він.

☝️ Нагадаємо, що напередодні Дональд Трамп заявив, що російське вторгнення у польський повітряний простір могло статися випадково.

📢 «Можливо, це була помилка. Але, незалежно від цього, я незадоволений нічим, що пов’язано з цією ситуацією. Але, сподіваюся, все це скоро закінчиться», – сказав Трамп.

Також нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначив: «Трампу вже час побачити, що путін насміхається з президента Сполучених Штатів»

💬 «Замість припинення вогню, на яке сподівались перед самітом на Алясці, та серйозних мирних перемовин путін запускає тільки більше й більше безпілотників – спершу проти України, а тепер і проти НАТО».

