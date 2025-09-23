Літній відпочинок дітей із Шульгинської громади на Закарпатті та Волині

Літній відпочинок дітей із Шульгинської громади став можливим завдяки фінансуванню з місцевого бюджету та підтримці міжнародних партнерів. Про це у понеділок, 22 вересня, повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

✅ За кошти громади профінансовано поїздку дев’ятьох дітей на суму 229 880 грн. У серпні вони провели два тижні у дитячому таборі «Шаяни» на Закарпатті. Тут діти отримали нові враження, активно відпочили, зміцнили здоров’я та повернулися додому з новими силами та наснагою.

Крім цього, завдяки фінансовій підтримці програми U-LEAD з Європою у межах спільного проєкту з Нововолинською громадою «Green Roots: еко-коворкінг для школярів» ще десятеро дітей із Шульгинської громади змогли взяти участь у виїзному навчанні на Волині. Там для них організують тренінг «Розвиток соціального підприємництва в Україні. Підприємницьке мислення та створення власних бізнес-ініціатив».

Проєкт поєднує дистанційне навчання з практичними офлайн-тренінгами, що дозволить учасникам не лише здобути корисні знання, а й розвинути власні ініціативи у сфері підприємництва.

Літній відпочинок дітей Шульгинської громади цього року охопив як оздоровчий напрямок, так і освітньо-практичний компонент, забезпечивши дітям не тільки корисне дозвілля, а й нові можливості для розвитку.

☝️ Також нагадаємо, більше пів сотні дітей були оздоровлені Айдарською СВА цього року. 51 дитина з Новопсковської громади отримали можливість відпочинку та оздоровлення завдяки програмам, організованим місцевою владою.