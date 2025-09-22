Понеділок, 22 Вересня, 2025
Айдарська СВА оздоровила понад пів сотні дітей з Луганщини

Денис Молотов
Більше пів сотні дітей були оздоровлені Айдарською СВА цього року. Про це у понеділок, 22 вересня, повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Йдеться про 51 дитину з Новопсковської громади, які отримали можливість відпочинку та оздоровлення завдяки програмам, організованим місцевою владою.

✅ У липні 47 хлопців і дівчат пільгових категорій відпочили на Закарпатті в закладі «Синевирське озеро». Для фінансування цієї поїздки з місцевого бюджету було виділено 967,062 тис. грн.

✅ У червні ще одна дитина учасника бойових дій вирушила до міжнародного дитячого центру «Артек» на Київщині.

✅ У серпні двоє дітей з-поміж вразливих категорій змогли побувати в Польщі, де отримали комплекс послуг з оздоровлення та відпочинку.

✅ Крім того, в липні одна дитина учасника бойових дій теж пройшла оздоровлення за кордоном.

Таким чином, Айдарська СВА у співпраці з Луганською ОВА забезпечила дітям можливість відпочинку як в Україні, так і за межами держави, охопивши понад 50 юних мешканців громади.

☝️ Також раніше стало відомо, що цього літа відпочили та пройшли оздоровлення 38 дітей з Лозно-Олександрівської громади.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

