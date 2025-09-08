Лідери ЄС відвідають США для переговорів щодо врегулювання війни в Україні

Президент США Дональд Трамп повідомив, що найближчими днями лідери Європейського Союзу відвідають Вашингтон для переговорів щодо врегулювання війни в Україні. За словами Трампа, зустрічі відбудуться у понеділок або вівторок, і деякі європейські лідери прибудуть індивідуально, щоб обговорити шляхи вирішення російсько-української війни. Про це в понеділок, 8 вересня, пише Reuters.

Дональд Трамп підкреслив, що ситуація потребує негайного реагування. Він пообіцяв докласти зусиль для стабілізації стану справ та досягнення конкретних домовленостей. Президент США наголосив на важливості результативності переговорів як із європейськими партнерами, так і з російською стороною, зазначаючи, що очікує значущих рішень.

Трамп також висловив занепокоєння через недавній масований обстріл Києва, який призвів до серйозних руйнувань у столиці, включно з пошкодженням будівлі уряду. Президент США підкреслив, що американська адміністрація покладає значні надії на ефективність майбутніх переговорів для мінімізації наслідків цих атак.

☝️ Нагадаємо, що у ніч проти 7 вересня російські війська здійснили комбінований удар по території України із застосуванням понад 800 ударних БпЛА та ракет наземного базування. Попри масовану атаку, більшість ворожих цілей було успішно знешкоджено. Унаслідок обстрілів по всій країні загинуло четверо людей, а 44 отримали поранення.

В Києві під час удару загорілася будівля Кабінету міністрів. Частково зруйновано житловий будинок у Святошинському районі, де загинули 32-річна жінка та її двомісячний син. Понад 20 людей зазнали поранень, що ще раз підкреслює масштаби загрози для цивільного населення та важливість міжнародного реагування.

👉 Переговори у Вашингтоні можуть стати важливим кроком у пошуку шляхів врегулювання війни в Україні. А також у координації дій між США та європейськими партнерами для посилення тиску на росію та забезпечення безпеки цивільного населення.