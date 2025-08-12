Вівторок, 12 Серпня, 2025
Лідери ЄС назвали умови «справедливого і тривалого миру» для України

Денис Молотов
Денис Молотов
12 серпня лідери Європейського Союзу оприлюднили офіційну заяву, в якій висловили підтримку мирним ініціативам президента США Дональда Трампа, спрямованим на завершення війни росії проти України та встановлення «справедливого і тривалого миру та безпеки для України».

📢 У документі чітко зазначено, що «Справедливий і тривалий мир, який приносить стабільність і безпеку, має поважати міжнародне право, включно з принципами незалежності, суверенітету, територіальної цілісності та тим, що міжнародні кордони не можуть змінюватися силою».

Європейські лідери наголосили, що український народ має повне право самостійно визначати своє майбутнє. А процес мирного врегулювання «не може бути вирішений без України». На їхню думку, будь-які переговори можливі лише після припинення бойових дій.

У заяві також підкреслено, що агресія росії має наслідки, які виходять за межі України та створюють загрози європейській і міжнародній безпеці.

📢 «Ми поділяємо переконання, що дипломатичне рішення має захищати життєво важливі інтереси безпеки України та Європи», — зазначено у документі.

Європейський Союз пообіцяв продовжувати політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну допомогу Україні. Лідери підтвердили намір зберігати та навіть посилювати санкційний тиск на росію.

Окремо вони наголосили, що здатність України ефективно оборонятися є ключовою умовою для майбутніх гарантій безпеки.

У заяві зафіксовано право України самостійно обирати власний шлях розвитку та отримувати підтримку на етапі інтеграції до Європейського Союзу. Водночас зазначено, що Угорщина не приєдналася до цього документа.

Перед оприлюдненням заяви лідери ЄС та голова Єврокомісії закликали Дональда Трампа на запланованих переговорах із російським диктатором володимиром путіним відстоювати «життєво важливі інтереси безпеки України та Європи».

⚠️ Президент США раніше повідомив, що його зустріч із путіним відбудеться 15 серпня на Алясці. За словами Трампа, розглядається можливість «обміну територіями», а конкретні деталі потенційної угоди мають обговорити найближчими днями.

❗ Володимир Зеленський у відповідь на цю заяву наголосив, що Україна не збирається дарувати свої землі росії. Водночас він підкреслив готовність Києва до реальних рішень, які можуть наблизити мир, за умови, що вони відповідатимуть національним інтересам.

