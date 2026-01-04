Куба заявила про готовність пролити «власну кров» на захист Венесуели

Куба заявила про готовність пролити «власну кров» на захист «братської» Венесуели. Відповідну заяву 3 січня оприлюднило Міністерство закордонних справ країни, передають інформаційні Телеграм-канали.

У Гавані дії Сполучених Штатів назвали злочинним актом, який, за твердженням кубинської сторони, порушує норми міжнародного права та Статут Організації Об’єднаних Націй.

Крім того, Куба висунула вимогу «негайно звільнити» президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину.

📢 «Усі країни регіону мають бути готовими, тому що загроза нависла над усіма. На Кубі наша рішучість боротися тверда й непохитна», – йдеться у заяві МЗС Куби.

Наступного дня, 4 січня, цю ж позицію публічно підтвердив президент Куби Мігель Діас-Канель.

👉 Нагадаємо, у ніч проти 3 січня США завдали ударів по столиці Венесуели Каракасу. У місті лунали вибухи. Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати успішно провели масштабну операцію проти Венесуели, а Ніколас Мадуро разом зі своєю дружиною був схоплений і вивезений з країни.

Водночас Міністерство закордонних справ України оприлюднило заяву глави відомства Андрія Сибіги, у якій наголошується, що Україна ніколи не визнавала легітимність президента Венесуели Ніколаса Мадуро. При цьому у заяві не надається оцінка збройним діям США проти нього 3 січня.