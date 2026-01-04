Неділя, 4 Січня, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Куба заявила про готовність пролити «власну кров» на захист Венесуели

Денис Молотов
Куба заявила про готовність пролити «власну кров» на захист Венесуели
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Куба заявила про готовність пролити «власну кров» на захист «братської» Венесуели. Відповідну заяву 3 січня оприлюднило Міністерство закордонних справ країни, передають інформаційні Телеграм-канали.

У Гавані дії Сполучених Штатів назвали злочинним актом, який, за твердженням кубинської сторони, порушує норми міжнародного права та Статут Організації Об’єднаних Націй.

Крім того, Куба висунула вимогу «негайно звільнити» президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину.

📢 «Усі країни регіону мають бути готовими, тому що загроза нависла над усіма. На Кубі наша рішучість боротися тверда й непохитна», – йдеться у заяві МЗС Куби.

Наступного дня, 4 січня, цю ж позицію публічно підтвердив президент Куби Мігель Діас-Канель.

👉 Нагадаємо, у ніч проти 3 січня США завдали ударів по столиці Венесуели Каракасу. У місті лунали вибухи. Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати успішно провели масштабну операцію проти Венесуели, а Ніколас Мадуро разом зі своєю дружиною був схоплений і вивезений з країни.

Водночас Міністерство закордонних справ України оприлюднило заяву глави відомства Андрія Сибіги, у якій наголошується, що Україна ніколи не визнавала легітимність президента Венесуели Ніколаса Мадуро. При цьому у заяві не надається оцінка збройним діям США проти нього 3 січня.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

путін та резиденція – «священна корова»

ПОЛІТИКА

Атака БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України

ПОДІЇ

Зеленський про погрози рф та «удар по резиденції путіна»

ВАЖЛИВО

Трамп відреагував на заяви рф про «атаку» на резиденцію путіна

ПОЛІТИКА

рф била по Харківській та Сумській областях: постраждали мирні жителі

ВІЙНА

США висунули кримінальні звинувачення Мадуро та його дружині

ВАЖЛИВО

Вибори не можна проводити як до війни – ЦВК

ВЛАДА

Показані росією “уламки дрона” не можуть вважатися доказами “атаки” на резиденцію путіна: у ЦПД пояснили, чому

ПОДІЇ

В Україні на бойове чергування заступили ще два комплекси ППО Patriot

ВАЖЛИВО

Україна хоче миру, але не ціною власного зникнення – Зеленський

ПОДІЇ

кремль готує криваву провокацію для зриву мирних переговорів — СЗР

ВАЖЛИВО

Зеленський заявив про нові робочі місця і втричі зростання доходів

ВЛАДА

Дрони рф всю ніч атакували Волинь: у регіоні масштабні відключення світла

ВІЙНА

На фронті зафіксовано 116 бойових зіткнень за добу 2 січня: карти від Генштабу

ПОДІЇ

Зеленський: Де засудження атак рф по Україні від Індії та ОАЕ?

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ