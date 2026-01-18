Неділя, 18 Січня, 2026
У Данії тисячі людей вийшли на протести на підтримку Гренландії

Денис Молотов
У Данії тисячі людей вийшли на протести на підтримку Гренландії
Фото: Протестувальники беруть участь у демонстрації на підтримку Гренландії в Копенгагені, Данія, 17 січня 2026 року. REUTERS/Tom Little Purchase Licensing Rights

У різних містах Данії в суботу, 17 січня, відбулися масові протести на підтримку Гренландії на тлі заяв президента США Дональда Трампа про можливість встановлення американського контролю над островом. Про це повідомляє Reuters.

Акція в Копенгагені

У столиці Данії демонстранти зібралися на площі біля будівлі міської ради Копенгагена, після чого організованою ходою рушили до посольства США. Учасники акції скандували гасла «Гренландія не продається», тримали транспаранти з написами на кшталт «Руки геть від Гренландії», а також несли прапори Гренландії.

Заява представників гренландської громади

Голова організації Uagut, що об’єднує гренландців у Данії, Джулі Радемахер подякувала учасникам акції за підтримку.

📢 «Я дуже вдячна за величезну підтримку, яку ми, гренландці, отримуємо. Ми також надсилаємо світові меседж, що всі повинні прокинутися. Гренландія та гренландці мимоволі опинилися на передовій боротьби за демократію та права людини», — наголосила вона.

☝️ Протести по всій країні

Подібні акції солідарності відбулися й в інших містах Данії, де учасники висловлювали підтримку гренландському народу та виступали за дотримання принципів суверенітету і міжнародного права.

📌 Нагадаємо

Напередодні Дональд Трамп у соцмережах написав, що Данія має «негайно забиратися» з Гренландії, зробивши цю заяву перед зустріччю представників США з міністрами Данії та Гренландії. Ці слова викликали різку реакцію як у європейських політиків, так і серед громадськості.

