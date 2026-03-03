Країни Близького Сходу просять у ЄС системи ППО

Країни Близького Сходу звернулися до Італії з проханням передати системи ППО для захисту від можливих атак Ірану. Про це повідомив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, передає Reuters.

☝️ За словами міністра, питання є «делікатним», оскільки Рим разом із союзниками раніше зосередився на постачанні протиповітряної оборони Україні.

Йдеться, зокрема, про систему SAMP/T, яку запитують держави Перської затоки. Цей комплекс здатний одночасно відстежувати та перехоплювати десятки цілей і залишається єдиною європейською системою, що може збивати балістичні ракети.

Водночас системи ППО Італії вже передаються Україні для протидії російським атакам, тому можливість їх додаткового постачання на Близький Схід ускладнюється.

📢 «Це дуже делікатне питання, враховуючи, що ці можливості вже сильно обмежені з огляду на європейські потреби та підтримку, надану Україні досі», — наголосив Крозетто.

На цьому тлі президент США Дональд Трамп заявив, що бойові дії проти Ірану можуть тривати близько чотирьох тижнів. За його словами, Сполучені Штати мають практично необмежені запаси озброєння і здатні вести війну тривалий час.

Своєю чергою шостий президент України Володимир Зеленський зазначив, що Київ може допомогти країнам Близького Сходу у знищенні іранських дронів типу «Шахед», якщо арабські держави переконають росію погодитися на перемир’я.