ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Країни Близького Сходу просять у ЄС системи ППО

Денис Молотов
Країни Близького Сходу просять у ЄС системи ППО
Ілюстративне фото з відкритих джерел: Franco-Italian SAMP/T system.

Країни Близького Сходу звернулися до Італії з проханням передати системи ППО для захисту від можливих атак Ірану. Про це повідомив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, передає Reuters.

☝️ За словами міністра, питання є «делікатним», оскільки Рим разом із союзниками раніше зосередився на постачанні протиповітряної оборони Україні.

Йдеться, зокрема, про систему SAMP/T, яку запитують держави Перської затоки. Цей комплекс здатний одночасно відстежувати та перехоплювати десятки цілей і залишається єдиною європейською системою, що може збивати балістичні ракети.

Водночас системи ППО Італії вже передаються Україні для протидії російським атакам, тому можливість їх додаткового постачання на Близький Схід ускладнюється.

📢 «Це дуже делікатне питання, враховуючи, що ці можливості вже сильно обмежені з огляду на європейські потреби та підтримку, надану Україні досі», — наголосив Крозетто.

На цьому тлі президент США Дональд Трамп заявив, що бойові дії проти Ірану можуть тривати близько чотирьох тижнів. За його словами, Сполучені Штати мають практично необмежені запаси озброєння і здатні вести війну тривалий час.

Своєю чергою шостий президент України Володимир Зеленський зазначив, що Київ може допомогти країнам Близького Сходу у знищенні іранських дронів типу «Шахед», якщо арабські держави переконають росію погодитися на перемир’я.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Делегація України обговорює з США економічну підтримку і обміни

ВАЖЛИВО

рф атакувала залізничну інфраструктуру у 3 областях, у тому числі дитячу залізницю на Харківщині

ПОДІЇ

На фронті відбулося 114 бойових зіткнень, ворог запустив понад 5,7 тис. дронів-камікадзе – Генштаб

ВІЙНА

Зеленський запросив Фіцо до Києва для перемовин

ВЛАДА

На фронті зафіксовано понад 50 атак, ворог активно діє на Покровському та Гуляйпільському напрямках – Генштаб

ВІЙНА

45 тисяч компаній і 60 млрд доларів: як українці формують економіку США

ЕКСКЛЮЗИВ

“Вони не перемагають, а ми не програємо” – Зеленський розповів про складність питання територій

ПОДІЇ

На фронті відбулося 152 бойових зіткнення, ворог скинув 282 КАБи – Генштаб ЗСУ

ВІЙНА

Газ у Європі подорожчав до максимуму з 2023 року

ВАЖЛИВО

У Херсоні росіяни дронами атакують цивільних мешканців

ВІЙНА

Відбулась масована атака ударними дронами на Кривий Ріг

ВІЙНА

Трамп заявив, що США «розбивають Іран вщент»: ми навіть не починали

ВАЖЛИВО

Координаційний центр для ВПО в Івано-Франківську об’єднав послуги трьох громад Луганщини

ЛУГАНЩИНА

Луганщина долучилася до презентації Державного стандарту безбар’єрної комунікації

ЛУГАНЩИНА

Швейцарський регулятор ліквідує MBaer Bank через зв’язки з рф та Іраном

ЕКОНОМІКА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип