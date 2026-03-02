ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
Трамп назвав можливі строки війни з Іраном

Денис Молотов
47-й президент США Дональд Трамп / AP / 01.03.2026

Президент США Дональд Трамп вважає, що бойові дії проти Ірану можуть тривати впродовж приблизно чотирьох тижнів. Про це він заявив в інтерв’ю Daily Mail у неділю, 1 березня.

📢 «Ми припустили, що це триватиме близько чотирьох тижнів. Це завжди був чотиритижневий процес, тому, незважаючи на всю його силу, це велика країна, це займе чотири тижні або менше», — сказав Трамп.

☝️ За словами американського лідера, перебіг операції його не здивував.

📢 «Ні, я думаю, все йде за планом. Ви знаєте, крім того, що ми знищили все їхнє керівництво – набагато більше, ніж ми думали. Схоже, 48 осіб», — зазначив він.

Президент США додав, що в неділю провів телефонні розмови з лідерами Бахрейну, Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Катару та Йорданії, а також з «декількома іншими» партнерами.

Коментуючи інформацію про можливий удар Саудівської Аравії по Ірану після того, як сама країна стала мішенню, Трамп заявив:

📢 «Вони воюють, вони теж воюють».

Він також висловив сподівання, що після завершення ударів США та Ізраїлю в Ірані може з’явитися демократія.

📢 «Так. Буде дуже цікаво спостерігати за цим, але може статися багато чого, і багато чого дуже позитивного», — сказав президент.

Трамп додав, що, ймовірно, пізніше виступить зі зверненням до американського народу.

Раніше він повідомляв, що Іран запропонував поновити перемовини, і Вашингтон погодився. Водночас за його словами, багато іранських учасників переговорів останніх тижнів уже загинули.

Окремо президент США заявив, що під час операції проти Ірану загинули троє американських військових, ще п’ятеро дістали серйозні поранення.

👉 Також стало відомо, що Іран завдав ракетно-дронових ударів по військових об’єктах в Іраку та Йорданії, де дислокувалися військовослужбовці Бундесверу.

