Вівторок, 19 Серпня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИКРИМІНАЛ
КРИМІНАЛЛУГАНЩИНА

Колаборанта зі Сватівського району засудили до 8 років ув’язнення

Денис Молотов
Денис Молотов
Колаборанта зі Сватівського району засудили до 8 років ув’язнення

Завдяки доказам, зібраним Службою безпеки України, черговий поплічник російських окупантів зі Сватівського району Луганської області отримав судовий вирок. Йдеться про колишнього члена забороненої «партії регіонів», який до початку повномасштабної війни працював директором місцевого будинку культури. Уже в перші дні захоплення території він добровільно пішов на співпрацю з ворогом і запропонував свої послуги окупантам. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Навесні 2022 року чоловік отримав від загарбників «посаду» — його призначили «начальником Гончарівського відділу забезпечення життєдіяльності адміністрації Сватівського району лнр».

На цій позиції злочинець активно підтримував діяльність окупаційної влади, брав участь у публічних заходах і навіть урочисто відкривав установи, створені рашистами на захопленій території.

Згодом зловмисник перейшов до більш цинічних дій: допомагав окупантам у виявленні та «перерозподілі» житлових будинків тих громадян, які були змушені виїхати на підконтрольну Україні територію. Фактично він долучився до незаконного «відчуження» та мародерства приватної власності українців на користь окупаційної адміністрації.

Колаборанта зі Сватівського району засудили до 8 років ув’язненняСуд визнав його винним у колабораційній діяльності за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Вирок передбачає 8 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного йому майна.

Оскільки зрадник перебуває на окупованій території, вирок винесено заочно. Відлік терміну покарання розпочнеться з моменту його затримання українськими правоохоронцями. Наразі колаборант перебуває у розшуку.

Розслідування проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

☝️ Також нагадаємо, що Служба безпеки України викрила діяльність військовослужбовиці армії рф, яка системно займалася вербуванням дітей на Луганщині до складу псевдопатріотичної організації «юнармія».

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Україна прагне миру, але не за будь-яку ціну – посолка ЄС

ПОЛІТИКА

На росії вибухнув пороховий завод: загинули росіяни

ВАЖЛИВО

Зеленський: втрати рф на фронті втричі перевищують українські

ВЛАДА

США і росія погодили гарантії безпеки для України — Віткофф

ВАЖЛИВО

Глава МЗС Угорщини обурений ударами по «дружбі»

ПОЛІТИКА

Історична «бронза» України у спортивній аеробіці на Всесвітніх іграх-2025

СПОРТ

Луганський центр народної творчості зміцнює культурні зв’язки з Литвою

ЛУГАНЩИНА

Макрон повідомив про нову зустріч Коаліції охочих на підтримку України

ВАЖЛИВО

На фронті за добу відбулося 127 бойових зіткнень: Генштаб розповів про найгарячіші напрямки

ВІЙНА

Арттерапія та майстер-класи для ВПО з Луганщини пройшли у Полтаві та Дніпрі

ЛУГАНЩИНА

Фейк: The NYT закликає до «нового визначення смерті» в Україні, щоб вилучати органи для трансплантації у живих людей

СТОПФЕЙК

В Алясці готують військову базу для переговорів путіна та Трампа

ПОЛІТИКА

Зеленський готовий обговорювати питання територій з путіним

ВЛАДА

Луганська ОВА презентувала інструменти онлайн-промоції для бізнесу, що переїхав через війну

ЛУГАНЩИНА

П’ять традицій Сіверськодонецького району поповнили Нацперелік спадщини

ЛУГАНЩИНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"