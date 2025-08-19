Колаборанта зі Сватівського району засудили до 8 років ув’язнення

Завдяки доказам, зібраним Службою безпеки України, черговий поплічник російських окупантів зі Сватівського району Луганської області отримав судовий вирок. Йдеться про колишнього члена забороненої «партії регіонів», який до початку повномасштабної війни працював директором місцевого будинку культури. Уже в перші дні захоплення території він добровільно пішов на співпрацю з ворогом і запропонував свої послуги окупантам. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Навесні 2022 року чоловік отримав від загарбників «посаду» — його призначили «начальником Гончарівського відділу забезпечення життєдіяльності адміністрації Сватівського району лнр».

На цій позиції злочинець активно підтримував діяльність окупаційної влади, брав участь у публічних заходах і навіть урочисто відкривав установи, створені рашистами на захопленій території.

Згодом зловмисник перейшов до більш цинічних дій: допомагав окупантам у виявленні та «перерозподілі» житлових будинків тих громадян, які були змушені виїхати на підконтрольну Україні територію. Фактично він долучився до незаконного «відчуження» та мародерства приватної власності українців на користь окупаційної адміністрації.

Суд визнав його винним у колабораційній діяльності за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Вирок передбачає 8 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного йому майна.

Оскільки зрадник перебуває на окупованій території, вирок винесено заочно. Відлік терміну покарання розпочнеться з моменту його затримання українськими правоохоронцями. Наразі колаборант перебуває у розшуку.

Розслідування проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

