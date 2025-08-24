Кіт Келлог та іноземні делегації приєдналися до урочистостей у центрі столиці

У День Незалежності України, 24 серпня, до Києва прибув спеціальний представник президента США Кіт Келлог. Його присутність стала одним із ключових моментів міжнародної підтримки на урочистостях, що відбулися на Софійській площі.

Американський представник взяв участь у заходах разом із шостим президентом України Володимиром Зеленським, який виступив перед громадянами з традиційним зверненням. Присутність Келлога стала підтвердженням уваги Вашингтона до подій в Україні та символом тісної співпраці між державами у сфері безпеки й політики.

Святкування цього року відзначилося значною кількістю високопоставлених іноземних гостей. Серед них був і прем’єр-міністр Канади Марк Карні, який уперше здійснив офіційний візит до Києва.

Візит Келлога відбувається на тлі активних консультацій між Україною, США та ЄС щодо майбутніх довгострокових гарантій безпеки. Цей пакет гарантій розглядається як ключовий елемент можливої мирної угоди у випадку досягнення домовленостей із росією.

Експерти відзначають, що саме позиція США може стати вирішальною у формуванні міжнародної системи безпеки для України.

👉 Крім того, сьогодні стало відомо, що президент США Дональд Трамп особисто привітав український народ із 34-ю річницею незалежності.