Керівництво оборонного заводу розікрало понад 100 млн грн

Правоохоронці викрили керівництво оборонного заводу, яке розкрадало державні кошти під час закупівлі броні для танків ЗСУ. Про це повідомила Служба безпеки України в четвер, 11 грудня.

За інформацією відомства, масштабна схема діяла у Запорізькій та Дніпропетровській областях. До оборудки були причетні колишній керівник підприємства, комерційний директор та власник компанії-підрядника. Зловмисники розікрали 102 млн гривень на виробництві динамічного захисту для танків.

📢 «У квітні 2022 року державний завод уклав контракт з Міноборони України на термінову закупівлю комплексів динамічного захисту для вітчизняних танків. Споряджена бронетехніка мала невідкладно стати “в стрій” та вирушити із заводських цехів прямо в зону бойових дій на різних напрямках фронту. Втім, замість негайного виконання оборонного замовлення, головний фігурант, який тоді очолював підприємство-виробника, організував розкрадання бюджетних коштів», – йдеться у повідомленні СБУ.

Для реалізації схеми він залучив комерційного директора заводу та засновника підрядної компанії. Вони уклали договір на закупівлю комплектуючих для бронезахисту за цінами втричі вищими за ринкові. Різницю у коштах ділки виводили через мережу підконтрольних фірм та розподіляли між учасниками злочинної групи.

СБУ та НАБУ провели фахові експертизи, які підтвердили завдання державному бюджету збитків у особливо великих розмірах.

Під час обшуків на робочих місцях та за місцем проживання фігурантів виявили документацію та комп’ютерну техніку, що використовувалася у злочинних діях.

Трьом організаторам повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

привласнення та розтрата майна, вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191);

легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209);

службове підроблення (ч. 1 ст. 366).

Наразі колишній керівник заводу перебуває під вартою у межах раніше розпочатого розслідування за фактами виробництва бракованих мінометних снарядів. Інші фігуранти очікують на визначення запобіжного заходу.

Раніше у Міноборони також викривали розтрату на 1 млрд гривень. Посадовець уклав договір на оптову закупівлю продуктів для ЗСУ, при цьому ціна продукції була штучно завищена на 41%, а вартість організації постачання зросла на 221%.

👉 Також нагадаємо, що в Києві правоохоронці провели затримання ексчиновника — колишнього т.в.о. першого віцепрезидента «Енергоатому» та першого заступника міністра енергетики України.