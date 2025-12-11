Четвер, 11 Грудня, 2025
Керівництво оборонного заводу розікрало понад 100 млн грн

Денис Молотов
Керівництво оборонного заводу розікрало понад 100 млн грн

Правоохоронці викрили керівництво оборонного заводу, яке розкрадало державні кошти під час закупівлі броні для танків ЗСУ. Про це повідомила Служба безпеки України в четвер, 11 грудня.

За інформацією відомства, масштабна схема діяла у Запорізькій та Дніпропетровській областях. До оборудки були причетні колишній керівник підприємства, комерційний директор та власник компанії-підрядника. Зловмисники розікрали 102 млн гривень на виробництві динамічного захисту для танків.

📢 «У квітні 2022 року державний завод уклав контракт з Міноборони України на термінову закупівлю комплексів динамічного захисту для вітчизняних танків. Споряджена бронетехніка мала невідкладно стати “в стрій” та вирушити із заводських цехів прямо в зону бойових дій на різних напрямках фронту. Втім, замість негайного виконання оборонного замовлення, головний фігурант, який тоді очолював підприємство-виробника, організував розкрадання бюджетних коштів», – йдеться у повідомленні СБУ.

Для реалізації схеми він залучив комерційного директора заводу та засновника підрядної компанії. Вони уклали договір на закупівлю комплектуючих для бронезахисту за цінами втричі вищими за ринкові. Різницю у коштах ділки виводили через мережу підконтрольних фірм та розподіляли між учасниками злочинної групи.

СБУ та НАБУ провели фахові експертизи, які підтвердили завдання державному бюджету збитків у особливо великих розмірах.

Керівництво оборонного заводу розікрало понад 100 млн Під час обшуків на робочих місцях та за місцем проживання фігурантів виявили документацію та комп’ютерну техніку, що використовувалася у злочинних діях.

Трьом організаторам повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

  • привласнення та розтрата майна, вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191);
  • легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209);
  • службове підроблення (ч. 1 ст. 366).

Наразі колишній керівник заводу перебуває під вартою у межах раніше розпочатого розслідування за фактами виробництва бракованих мінометних снарядів. Інші фігуранти очікують на визначення запобіжного заходу.

Раніше у Міноборони також викривали розтрату на 1 млрд гривень. Посадовець уклав договір на оптову закупівлю продуктів для ЗСУ, при цьому ціна продукції була штучно завищена на 41%, а вартість організації постачання зросла на 221%.

👉 Також нагадаємо, що в Києві правоохоронці провели затримання ексчиновника — колишнього т.в.о. першого віцепрезидента «Енергоатому» та першого заступника міністра енергетики України.

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ