У столиці відбулося затримання ексчиновника Енергоатому

У Києві правоохоронці провели затримання ексчиновника — колишнього т.в.о. першого віцепрезидента «Енергоатому» та першого заступника міністра енергетики України. Про це у вівторок, 2 грудня, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, затриманому готують повідомлення про підозру у привласненні майна в особливо великих розмірах. Слідство встановлює обставини маніпуляцій, які відбулися під час укладення договору обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду.

Як інформує Європейська правда, затриманим експосадовцем є Юрій Шейко.

Слідство встановило, що з 1 серпня 2022 року посадовець уклав договір із ПАТ «Просто-Страхування» на суму 105,642 млн гривень. Утім, вже через 12 днів він підписав додаткову угоду, збільшивши контракт до 130,925 млн гривень — без економічно обґрунтованих пояснень такого підвищення.

Внутрішні перевірки, документальні ревізії та судово-економічна експертиза підтвердили, що вартість послуг була штучно завищена на 18,6 млн гривень. Саме ці кошти, за даними слідства, фактично зникли зі стратегічного підприємства.

В Офісі генпрокурора зазначили, що під час аналізу структури власності ПАТ «Просто-Страхування» вдалося виявити ланцюг афілійованих компаній, який веде до російського фінансового сектору. Основним власником страхової компанії є кіпрська LAVIDIA LIMITED, яка має майже 100% у статутному капіталі. Ще двома міноритарними учасниками виступають ПАТ «Життя та Пенсія» і громадянин України.

Далі слідство вийшло на низку компаній з Кіпру, що володіють аналогічними корпоративними правами та пов’язані з LAVIDIA LIMITED. Через цей ланцюг правоохоронці встановили громадянина Вірменії, який контролював частину операцій, а також дочірнє підприємство «Р-Інтер». У підсумку все це веде до єдиної фінансової групи — російського холдингу РЕСО, кінцевими бенефіціарами якого є громадяни рф.

Також зазначається, що ПАТ «Життя та Пенсія», яке фігурує у структурі власності, має серед акціонерів громадянина росії — президента російської холдингової компанії РЕСО.

Раніше повідомлялось

☝️ Нагадаємо, 10 листопада НАБУ та САП оприлюднили так звані «плівки Міндіча». Вони вказують на існування в Енергоатомі системи відкатів: від підрядників вимагали 10–15% від суми контрактів. За даними слідчих, тіньові кошти легалізовували через «бек-офіс» у центрі Києва, а загальний обсяг незаконних операцій міг сягати 100 млн доларів.

НАБУ встановило, що корупційною схемою керував бізнесмен Тимур Міндіч. Слідство вважає, що він контролював фінансові потоки, визначав обсяги виплат і впливав на керівників центральних органів влади для вирішення питань у власних інтересах, зокрема в енергетиці та оборонній сфері.