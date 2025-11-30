Бюджет росії 2026 передбачає спрямування майже 40% усіх витрат на армію й силові структури, тоді як фінансування соціальних сфер та підтримки економіки зазнає рекордного скорочення. Про це 29 листопада повідомляє The Moscow Times.

Як зазначає видання, у фінансовому плані на наступний рік та найближчу трирічну перспективу закладено 40,27 трлн рублів доходів за витрат у розмірі 44,06 трлн. Таким чином, дефіцит становитиме 3,78 трлн рублів — близько 1,6% ВВП. Документ уже підписав російський диктатор владімір путін.

📢 «Майже 30% бюджету, рекордну з часів СРСР частку, кремль має намір витратити на армію і закупівлі зброї — 12,93 трлн рублів. Ще 3,91 трлн рублів закладено на статтю “національна безпека”, куди зашиті бюджети МВС, росгвардії, спецслужб та системи ФСВП. У сумі силовикам дістанеться 16,84 трлн рублів, або 38% бюджету. У порівнянні з довоєнним 2021-м (24%) частка силових витрат стане більшою в 1,6 раза», — пише видання.

При цьому Бюджет росії 2026 передбачає падіння частки соціальних витрат до 25,1% (проти 38,1% до початку війни), а фінансування підтримки національної економіки опуститься до 10,9% замість довоєнних 17,6%. Обидва показники стануть найнижчими за два десятиліття.

Ухвалений фінансовий план демонструє, що нафтогазові доходи, які цього року знизилися на 20%, у 2026-му зростуть лише несуттєво: 8,9 трлн рублів проти нинішніх 8,6 трлн. Натомість уряд планує посилено збирати податки з несировинного сектору — додаткові 2,9 трлн рублів.

У межах Бюджету росії 2026 заплановане підвищення ставки ПДВ до 22% — це друге зростання за останні сім років. Паралельно стартує масштабна податкова реформа, що зачепить малий бізнес: сотні тисяч підприємців втратять право працювати за спрощеною системою. З вересня 2026 року також запровадять «технологічний збір» — фактичний податок на техніку й електроніку, що продається в російських магазинах. Очікується, що підвищення ПДВ дасть 1,2 трлн рублів, а весь пакет податкових новацій — близько 2,6 трлн.

Скорочення соціальних видатків

Щоб збалансувати витрати, влада уріже фінансування низки ключових соціальних ініціатив. Зокрема, нацпроєкт «Тривале та активне життя» зменшать на 26% — до 274,2 млрд рублів. Бюджет програми модернізації первинної медичної допомоги уріжуть у 2,3 раза, на розвиток системи швидкої допомоги доведеться на 28% менше коштів. Програми боротьби з цукровим діабетом, онкологією та серцево-судинними захворюваннями будуть секвестровані на 13%, 3,1% та 2,5% відповідно.

Раніше повідомлялося, що через санкції адміністрації Дональда Трампа російський бюджет уже втрачає сотні мільярдів рублів. Мінфін рф прогнозує, що за підсумками року дефіцит може сягнути 5,7 трлн рублів — у п’ять разів більше від початкового плану.

👉 Також нагадаємо, що президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення скасувати заплановану зустріч із прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Це відбулось після того, як глава угорського уряду відвідав російського диктатора владіміра путіна.