Кабмін запускає конкурс до наглядової ради Нафтогазу

Кабінет міністрів ухвалив рішення розпочати конкурс до наглядової ради Нафтогазу, оголосивши про старт відбору кандидатів на посади членів цього органу. Про відповідний крок повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі 18 листопада.

За її словами, уряд перейшов до наступного етапу реалізації плану з оновлення системи управління державними підприємствами енергетичного сектору.

📢 «Уряд ухвалив рішення про оголошення конкурсу на посади членів наглядової ради НАК Нафтогаз України. Це черговий крок у рамках урядового плану оновлення менеджменту всіх державних компаній енергетичного сектору», — зазначила прем’єрка.

Вона нагадала, що чинні контракти членів наглядової ради Нафтогазу завершуються у січні. Щоб робота органу не переривалася, відбір нового складу розпочинається завчасно.

Прем’єр-міністр підкреслила, що запуск конкурсу зараз дозволить уряду своєчасно затвердити оновлену наглядову структуру.

📢 «Очікуємо формування нового складу наглядової ради Нафтогазу до 20 січня 2026», — додала Свириденко.

Напередодні уряд затвердив комплексний план перезавантаження енергетичного сектору. Одним із перших кроків у цьому процесі має стати призначення нової наглядової ради НАЕК «Енергоатом».

Як раніше повідомлялося, ці дії пов’язані з масштабною операцією «Мідас», під час якої були виявлені факти корупції у сфері енергетики, включно з великими обсягами відмивання коштів у структурі Енергоатома.