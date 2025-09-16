Кабмін подав до Ради проєкт держбюджету-2026

Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради проєкт закону №14000 про держбюджет-2026. Відповідна інформація опублікована у картці законопроєкту на сайті парламенту.

Наразі текст документа «Про Державний бюджет України на 2026 рік» ще відсутній, однак зазначено, що його вже передано на розгляд керівництву Верховної Ради.

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив у Telegram, що у середу, 17 вересня, проєкт буде розглянутий та презентований у Комітеті з питань бюджету.

📢 «На цьому тижні (четвер-пʼятниця) проєкт бюджету на 2026 рік буде представлений у Раді. Це не потребує голосування, тож після презентації і до 1 жовтня буде відбуватися подання правок від депутатів. Після цього йде підготовка бюджетним комітетом таблиці пропозицій та бюджетних висновків (десь до середини жовтня). Далі схвалення бюджетних пропозицій має відбутися до 20 жовтня. Тут потрібно декілька разів 226+ голосів. Вважайте це першим читанням. Далі доопрацювання проєкту Бюджету 2026 і фінальне його схвалення до 20 листопада. Тут теж треба двічі 226+, і це фінальне схвалення Бюджету», – написав депутат.

☝️ Нагадаємо, Кабінет міністрів уже затвердив проєкт держбюджету на 2026 рік. У документі закладені видатки у розмірі 4,8 трлн грн, що на 415 млрд грн більше, ніж у 2025 році.