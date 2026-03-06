ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
Кабмін готує заходи для стабілізації ринку пального

Денис Молотов
Кабмін готує заходи для стабілізації ринку пального
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко провела координаційну нараду з представниками ключових міністерств та керівництвом НАК «Нафтогаз» України щодо ситуації на паливному ринку. Про це вона повідомила у Telegram у п’ятницю, 6 грудня.

У центрі обговорення були ціни на пальне, які останнім часом демонструють зростання на тлі міжнародних подій.

📢 «Поточна ситуація на паливному ринку має передусім зовнішні причини. Водночас ціни на пальне в Україні залишаються нижчими, ніж у низці сусідніх країн Європи», – написала вона.

За словами очільниці уряду, для стабілізації ситуації держава реалізує комплекс заходів.

📢 «Державна компанія Укрнафта реалізовуватиме пальне з мінімальною торговельною націнкою, формуючи орієнтир справедливої ціни на ринку в нинішніх умовах. Паралельно працюємо з іншими операторами паливного ринку та розраховуємо на їх відповідальну і зважену цінову політику», – зазначила Свириденко.

Також прем’єр доручила Антимонопольному комітету України (АМКУ) та Держпродспоживслужбі посилити контроль за ціновою політикою операторів ринку. Йдеться про недопущення необґрунтованих націнок і можливих ринкових маніпуляцій з боку окремих учасників.

Окрему увагу уряд приділить забезпеченню пальним ключових секторів економіки. Відповідне доручення отримали перший віце-прем’єр-міністр – міністр енергетики спільно з Міноборони, Мінрозвитку, Мінекономіки та компанією Нафтогаз.

📢 «Безумовним пріоритетом залишається забезпечення потреб сектору оборони. Водночас важливо гарантувати наявність пального та стабільність цін для аграріїв, а також достатній ресурс і цінову стабільність для громадського транспорту. Також працюємо з міжнародними партнерами над збільшенням обсягів імпорту пального на український ринок», – резюмувала Свириденко.

☝️ Нагадаємо, цього тижня ціни на пальне в Україні різко зросли на тлі новин про війну на Близькому Сході, пов’язану з Іраном.

Водночас експерти зазначають, що деякі мережі АЗС могли штучно підвищити вартість пального, оскільки події на Близькому Сході ще не могли безпосередньо вплинути на український ринок. А підвищення цін пов’язують із прагненням окремих гравців отримати додатковий прибуток.

👉 Також було повідомлено, що ціни на пальне на українських автозаправних станціях опинилися під контролем Антимонопольного комітету України (АМКУ) після їхнього зростання на початку березня 2026 року.

