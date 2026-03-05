Антимонопольний комітет перевіряє підвищення цін на АЗС

Ціни на пальне на українських автозаправних станціях опинилися під контролем Антимонопольного комітету України (АМКУ) після їхнього зростання на початку березня 2026 року.

Про це повідомили в АМКУ, зазначивши, що останніми днями на світових ринках нафти та нафтопродуктів спостерігається істотне зростання котирувань. Це, у свою чергу, вплинуло і на ціни на пальне в мережах автозаправних станцій України.

📢 «За останні дні світовий ринок нафти і нафтопродуктів продемонстрував істотне зростання котирувань. Збільшились ціни на пальне і в мережах АЗС нашої країни. Антимонопольний комітет України здійснює заходи контролю щодо ситуації на ринках світлих нафтопродуктів з метою з’ясування наявності/відсутності ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції у діях операторів АЗС під час підняття цін на початку березня 2026 року», – йдеться у повідомленні.

У межах цих заходів 4 березня Комітет направив учасникам ринку вимоги щодо надання інформації, необхідної для встановлення причин підвищення вартості пального. Для відповіді на такі запити встановлені максимально стислі строки.

Після отримання необхідних даних фахівці Комітету проведуть оперативний аналіз інформації. У разі виявлення ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції АМКУ обіцяє вжити відповідних заходів.

☝️ У відомстві також нагадали, що ціни на пальне в Україні не підлягають державному регулюванню. Водночас ринок світлих нафтопродуктів країни повністю залежить від імпорту. Тому, зміни на світових ринках безпосередньо впливають на вартість бензину та дизельного пального для споживачів.

Нагадаємо, що протягом вихідних та в понеділок, 2 березня, бензин і дизельне пальне подорожчали приблизно від однієї до п’яти гривень за літр у найбільших операторів ринку.

👉 Також стало відомо, що Катар змушений повністю призупинити виробництво СПГ/ LNG (скрапленого природного газу).