Іран погрожує запровадити “плату за безпеку” для танкерів

Ормузька протока може стати об’єктом нових обмежень для міжнародного судноплавства. Іран розглядає можливість стягування «плати за безпеку» з нафтових танкерів і комерційних суден, що належать країнам-союзникам США у Перській затоці. Про це повідомило іранське джерело американського телеканалу CNN.

Зазначається, що Ормузька протока, через яку на світові ринки транспортується близько 20% світових постачань нафти та до 30% зрідженого природного газу (ЗПГ), фактично перебуває під контролем Тегерана. При цьому така позиція суперечить заявам президента США Дональда Трампа, який раніше стверджував, що судноплавство у протоці залишається відкритим.

📢 «Ми тримаємо у своїх руках важіль управління світовими цінами на нафту, і США ще довго доведеться чекати, поки ми зробимо кроки для врегулювання цін. Енергетичні ринки стали нестабільними, і ми продовжимо боротьбу доти, доки Трамп не визнає поразки», – заявив співрозмовник телеканалу.

Представник Корпусу вартових ісламської революції (КСІР) Сардар Наїні також виступив із жорсткою заявою щодо ситуації в регіоні.

📢 За його словами, іранські військові не дозволять партнерам США вивезти з регіону «ні літра нафти», поки триває американо-ізраїльська агресія проти Ісламської республіки.

У відповідь президент США Дональд Трамп пригрозив суттєвим посиленням військових ударів по Ірану, якщо Тегеран спробує перекрити постачання нафти через стратегічно важливу протоку.

📢 За його словами, удари можуть бути «у 20 разів» потужнішими, якщо Іран зупинить рух танкерів.

Раніше джерело іранського агентства Fars заявляло, що Тегеран продовжує повністю контролювати Ормузьку протоку. За цими даними, вона закрита для суден США, Ізраїлю та їхніх союзників, але залишається відкритою для Китаю та дружніх Ірану держав.

Водночас міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заперечував інформацію про блокування протоки. Він стверджував, що Тегеран не закривав Ормузьку протоку, а нафтові танкери самі уникають проходження через неї через побоювання щодо безпеки.

☝️ За даними джерел CNN, Іран також висловлював політичну умову для вільного проходу суден. Зокрема, арабські або європейські країни, які вирішать вислати ізраїльських та американських послів, можуть отримати необмежений доступ до проходу через Ормузьку протоку.

Раніше Тегеран також попереджав про готовність «спалювати» іноземні судна, які спробують пройти через Ормузьку протоку всупереч його вимогам.

👉 Також нагадаємо, що США витратили близько 6 млрд доларів за тиждень війни проти Ірану. Про це повідомило видання The New York Times, посилаючись на інформацію Пентагону, надану Конгресу США.