США витратили $6 млрд за тиждень війни проти Ірану — ЗМІ

США витратили близько 6 млрд доларів за тиждень війни проти Ірану. Про це повідомило видання The New York Times, посилаючись на інформацію Пентагону, надану Конгресу США.

Водночас експерти, на яких посилається CNN, оцінюють щоденні витрати американського бюджету приблизно у 890 млн доларів. За даними The New York Times, значну частину коштів витратили на боєприпаси для завдання ударів та перехоплення атак у відповідь з боку Ірану.

Зокрема:

близько 1,4 млрд доларів витрачено на боєприпаси для ударів;

витрачено на боєприпаси для ударів; ще 1,7 млрд доларів — на перехоплення іранських ракет і безпілотників.

За інформацією видання, ізраїльські та американські військові з 28 лютого завдали ударів приблизно по 4 тисячах цілей.

Тим часом у Конгресі США зростає опір планам адміністрації президента Дональда Трампа щодо збільшення військового бюджету. Представники Демократичної партії заявили, що не підтримають виділення додаткових коштів Пентагону, доки Білий дім не представить чіткий план операції та її часові рамки.

Станом на 8 березня американська армія вже має майже 900 млрд доларів, затверджених ще торік, однак інтенсивність бойових дій змушує владу шукати нове фінансування.

Лідер демократичної меншості у Палаті представників Хакім Джеффріс різко розкритикував урядову політику.

📢 «Ми досі не почули чіткого пояснення необхідності цієї війни», — заявив він в ефірі програми Meet the Press на NBC.

Попри проведення закритих брифінгів для законодавців, Пентагон поки не назвав точну суму додаткового фінансування. Це викликає недовіру навіть серед частини республіканців.

За даними CNN, для ухвалення нового фінансового пакета у Сенаті США необхідно щонайменше 60 голосів, що наразі виглядає малоймовірним через опір сенаторів.

Зокрема, сенатор Кріс Мерфі закликав колег відмовитися від фінансування військової операції, наголосивши на необхідності зберегти життя американських військових.

Водночас Білий дім наполягає, що додаткові кошти є критично важливими для стримування Ірану.

Експерти Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) також підрахували, що перші 100 годин операції США проти Ірану коштували приблизно 3,7 млрд доларів. Тобто, близько 891 млн доларів на день.

Нагадаємо, 5 березня Сенат США відхилив законопроєкт, який передбачав обмеження військових повноважень президента Дональда Трампа щодо проведення операцій проти Ірану без погодження з Конгресом.

Тоді 48 сенаторів підтримали документ, а 52 виступили проти, що фактично стало перевіркою підтримки Конгресом військової кампанії, розпочатої адміністрацією Трампа.

👉 Також раніше Трамп заявив, що наступний верховний лідер Ірану не зможе довго залишатися, якщо його не буде схвалене Вашингтоном.