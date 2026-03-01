Екстрене засідання ООН через Іран: рф вимагає припинення вогню

У суботу, 28 лютого, в Раді Безпеки ООН під головуванням Великої Британії відбулося екстрене засідання ООН через збройний конфлікт між США, Ізраїлем та Іраном. Ініціаторами скликання виступили Франція, Бахрейн, Колумбія, Китай і росія.

Російська сторона різко розкритикувала дії Вашингтона і Тель-Авіва. Постійний представник рф при ООН василь небензя назвав удари «безрозсудними» та вимагав негайного припинення бойових дій.

📢 «Військові дії проти Ірану неприкрито спрямовані на усунення незручної для Заходу держави; ескалація навколо Ірану загрожує ядерній та радіологічній безпеці», — заявив він, додавши, що Ірану нібито «вдарили ножем у спину», попри його готовність до переговорів.

📢 «Ми вимагаємо, щоб Сполучені Штати та Ізраїль негайно припинили свої дії. Ми наполягаємо на відновленні зусиль на основі взаємної поваги та балансу інтересів», — наголосив небензя.

До того ж москва заявила про готовність сприяти переговорному процесу. Водночас у публічному просторі такі заяви вже охрестили «дипломатичним сюрреалізмом», оскільки країна-агресор намагається позиціонувати себе як миротворець.

☝️ Експерти припускають, що різка реакція кремля має прагматичне підґрунтя: Іран розглядається москвою як важливий стратегічний партнер у війні проти України.

Позицію росії під час засідання ООН підтримав Китай, який також висловив занепокоєння щодо територіальної цілісності Ірану.

Водночас більшість членів Радбезу поставилися до цих заяв із помітним скепсисом. Представники західних держав підкреслили, що саме іранська зброя та російська агресія залишаються ключовими чинниками глобальної дестабілізації.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав сторони повернутися до дипломатії та відновити переговори щодо іранської ядерної програми. Він наголосив на необхідності неухильного дотримання міжнародного права.

Гутерреш також засудив масовані удари США та Ізраїлю по Ірану, як і атаки Тегерана на держави Близького Сходу — Катар, Саудівську Аравію, ОАЕ, Кувейт, Сирію, Оман, Йорданію та інші країни регіону.

За його словами, нинішня ескалація створює серйозну загрозу міжнародній безпеці, а силові методи не здатні вирішити конфлікт.

Постійний представник Ірану при ООН Амір-Саїд Іравані під час засідання Радбезу ООН заявив, що атака США була незаконною та призвела до жертв серед цивільних, зокрема під час удару по іранській школі.

Натомість представник США при ООН Майк Волц підкреслив, що американсько-ізраїльська операція, розпочата 28 лютого, має чітко визначені стратегічні завдання.

За його словами, йдеться про:

— знищення ракетного потенціалу Ірану, який загрожує союзникам;

— нейтралізацію військово-морських ресурсів, що використовуються для дестабілізації міжнародних вод;

— недопущення появи в іранського режиму ядерної зброї.

Волц також звинуватив Тегеран у тривалій підтримці дестабілізаційних угруповань, зокрема хуситів, «Хезболли» та ХАМАС.

📢 «Там, де ООН бракує моральної ясності, США її збережуть. (…) Мир не зберігається шляхом умиротворення тих, хто йому загрожує. Мир зберігається силою перед обличчям терору», — підсумував американський дипломат.

Під час засідання Радбезу ООН також обговорювали тоді ще непідтверджені повідомлення про загибель верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.

За попередньою інформацією, внаслідок атак було уражено 20 іранських міст, є загиблі серед цивільних, включно з дітьми. Водночас повідомляється про 78 поранених в Ізраїлі.

Окремо виступив представник Бахрейну, на території якого також фіксували удари з боку Ірану. Він наголосив, що його держава послідовно виступає за мирне співіснування та засуджує неспровоковану агресію.

У спільній заяві об’єднані арабські країни назвали дії Ірану неприйнятними, звинувативши Тегеран у підриві міжнародного миру, жертвах серед цивільних та пошкодженні критичної інфраструктури регіону.

Нагадаємо, раніше у Катарі, Об’єднаних Арабських Еміратах та Ізраїлі повідомляли про вибухи, пов’язані з іранськими атаками.

Перед цим, 28 лютого, міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про проведення «превентивного удару» по Ірану. За інформацією ЗМІ, США та Ізраїль здійснили спільні атаки по об’єктах іранського режиму. У відповідь Тегеран завдав ударів по американських базах у Кувейті, ОАЕ, Катарі, Бахрейні та Йорданії.