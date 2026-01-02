Індійський гігант Reliance відновив закупівлі російської нафти Urals — ЗМІ

Нафта з росії марки Urals знову постачається до Індії: танкери, завантажені майже 2,2 млн барелів, уже прямують до найбільшого нафтопереробного комплексу країни — Reliance Industries Ltd. Про це повідомляє інформаційна агенція Bloomberg.

Йдеться про поставки на величезний нафтопереробний комплекс Джамнагар. Туди, за даними аналітичної компанії Kpler, вантажі мають прибути на початку цього місяця. Зазначається, що російська сира нафта буде перероблена для внутрішнього споживання, а не на експорт.

☝️ Reliance відновила закупівлі російської нафти після паузи, пов’язаної з рішенням президента США Дональда Трампа запровадити санкції проти найбільших нафтових компаній рф.

Раніше компанія припинила купівлю Urals після внесення до санкційних списків «роснефті» та «лукойлу», натомість переключившись на інших постачальників.

Водночас за даними Bloomberg, представник Reliance спростував інформацію про те, що компанія придбала ці вантажі. Він додав, що компанія не має жодних запланованих поставок російської нафти на січень.

До введення обмежень «роснефть» була найбільшим постачальником російської нафти для індійського НПЗ Reliance. Це співробітництво було закріплене строковою угодою, яка передбачала поставки до 500 тисяч барелів на добу.

📊 Раніше ЗМІ повідомляли, що поставки російської нафти до Індії в грудні могли впасти до мінімуму за останні три роки. Водночас аналітики не виключали, що обсяги знову зростуть на початку наступного року після відновлення закупівель найбільшим нафтопереробним заводом країни.

Як повідомлялося раніше, чотири з семи найбільших нафтопереробних компаній Індії продовжують активно купувати російську нафту, оскільки суттєві знижки стимулюють пошук так званих «несанкційних» барелів.