Індійські нафтопереробники масово відмовляються від російської нафти

Більшість індійських нафтопереробних заводів відмовилися від закупівель нафти з росії через нові антиросійські санкції та триваючі торговельні переговори зі Сполученими Штатами. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

☝️ Замовлення на постачання нафти з наступного місяця традиційно формуються до 10 числа поточного. Цього разу п’ять провідних компаній Індії відмовилися від закупівлі російської нафти на грудень.

📉 Таке рішення стало наслідком запровадження західних санкцій проти двох найбільших російських нафтових корпорацій — «Роснефти» та «Лукойлу».

Згідно з даними Kpler, саме ці п’ять компаній забезпечували близько двох третин імпорту російської нафти Індією у 2025 році:

Reliance Industries Ltd.

Hindustan Petroleum Corp. Ltd.

Bharat Petroleum Corp. Ltd.

Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd.

HPCL-Mittal Energy Ltd.

📢 Під час нещодавніх переговорів індійська сторона зобов’язалася нарощувати обсяги закупівель енергоресурсів у США, поступово зменшуючи залежність від російської нафти.

Наразі лише дві компанії — Indian Oil Corp. та Nayara Energy Ltd. — планують продовжити закупівлі російської сировини в грудні. Зокрема, Indian Oil Corp. придбала приблизно 3,5 млн барелів нафти ESPO, однак угода укладена з постачальниками, які не підпадають під нові американські обмеження.

Водночас Nayara Energy Ltd. не має можливості диверсифікувати джерела постачання, адже частково належить «Роснефти» і повністю залежить від російської нафти.

За інформацією Bloomberg, топменеджери державних індійських НПЗ провели зустрічі з представниками Saudi Aramco та Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) — провідних нафтових компаній Саудівської Аравії та Об’єднаних Арабських Еміратів. Ці країни разом видобувають понад 13 мільйонів барелів нафти щодня.

💬 Переговори відбулися минулого тижня на полях енергетичної конференції в Абу-Дабі, повідомили джерела видання.

👉 Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що Індія майже повністю відмовилася від закупівлі російської нафти. Про це він повідомив журналістам у четвер, 6 листопада, під час розмови в Овальному кабінеті Білого дому.