П’ятниця, 7 Листопада, 2025
Трамп: Індія майже повністю відмовилася від нафти рф

Денис Молотов
Президент США Дональд Трамп заявив, що Індія майже повністю відмовилася від закупівлі російської нафти. Про це він повідомив журналістам у четвер, 6 листопада, під час розмови в Овальному кабінеті Білого дому.

📢 «Він (Моді — ред.) здебільшого припинив закупати нафту у росії. І він мій друг», — зазначив Трамп, коментуючи свої останні переговори з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Американський президент додав, що між Вашингтоном і Нью-Делі тривають конструктивні переговори, які, за його словами, «йдуть добре». Трамп повідомив також, що Моді запросив його відвідати Індію, і він планує здійснити візит уже наступного року.

☝️ Раніше західні ЗМІ писали, що Індія готується поступово замінити російську нафту імпортом зі Сполучених Штатів Америки, починаючи з 2026 року.

Такий крок може стати важливою зміною в енергетичній політиці Індії, яка донедавна залишалася одним із найбільших покупців російських енергоносіїв після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

👉 Також нагадаємо, що рейтинг Дональда Трампа продовжує знижуватися і досягнув найнижчого рівня за час його перебування у Білому домі.

