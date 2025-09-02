Вівторок, 2 Вересня, 2025
Індійська Nayara залишилася без нафти з Іраку та Саудівської Аравії

Денис Молотов
Дві провідні компанії — Saudi Aramco та державна іракська SOMO — повністю зупинили постачання сирої нафти для індійської Nayara Energy. Контрольований пакет цієї компанії належить консорціуму, очолюваному російською «Роснефть». Як повідомляє агентство Reuters, рішення стало прямим наслідком санкцій ЄС, запроваджених у липні 2025 року.

Ще кілька місяців тому Nayara стабільно отримувала близько двох мільйонів барелів іракської та одного мільйона барелів саудівської нафти щомісяця. Проте вже у серпні компанія повністю перейшла на російську сировину. Останні обсяги з Близького Сходу були поставлені ще наприкінці липня.

Через різку зміну структури постачання і санкційні обмеження виробничі потужності нафтопереробного заводу Nayara у Вадинарі (штат Гуджарат) завантажені лише на 70–80%. Цей завод, продуктивність якого становить близько 400 тисяч барелів на добу, забезпечує майже 8% від загального обсягу нафтопереробки в Індії. Обмеження на транспортування та продаж продукції створили серйозні труднощі для компанії.

Через відмову міжнародних перевізників співпрацювати з Nayara компанія вимушена звертатися до так званого «тіньового флоту», що підвищує ризики доставки та додатково ускладнює логістику. Тим часом у липні 2024 року генеральний директор компанії подав у відставку, а його місце зайняв представник азербайджанської SOCAR.

Попри кризу, Nayara Energy продовжує забезпечувати внутрішній ринок Індії паливом. Для цього використовується розгалужена система залізничних, автомобільних і морських перевезень, а також ведуться переговори з урядом щодо поліпшення доступу до транспортних потужностей і нових логістичних рішень.

Погрози від США

Ситуація ускладнюється ще й тим, що на фоні санкцій ЄС Сполучені Штати заявили про можливе запровадження 25% тарифу на російську нафту, що може додатково вдарити по індійському енергетичному сектору. Це створює серйозні виклики для стабільності постачань і ставить під питання подальшу стратегічну залежність Індії від російських енергоносіїв.

Водночас західні ЗМІ повідомляють, що у вересні Індія все ж планує збільшити імпорт російської нафти на 10–20%. Це рішення пояснюють різким зниженням цін на російську сировину після атак українських безпілотників на об’єкти рф. Таким чином, Делі намагається балансувати між санкційним тиском і власними енергетичними потребами.

☝️ Також нагадаємо, що експорт росії продовжує скорочуватися, і червень став уже п’ятим місяцем поспіль зі зниженням обсягів постачань за кордон.

