росія втрачає експортні доходи: нафта дешевшає, санкції тиснуть

Денис Молотов
Експорт росії продовжує скорочуватися, і червень став уже п’ятим місяцем поспіль зі зниженням обсягів постачань за кордон. Як повідомляє Bloomberg з посиланням на дані Центрального банку рф, головним чинником падіння стало зменшення світових цін на нафту, що серйозно вдарило по російській зовнішній торгівлі.

📉 За офіційною статистикою, у червні експорт росії знизився приблизно на 8% у річному вимірі після майже 10%-го падіння у травні. У другому кварталі скорочення становило 5,9% порівняно з аналогічним періодом 2024 року — темпи зниження залишилися на рівні першого кварталу.

Економісти відзначають, що цей тренд є прямим наслідком погіршення ситуації на світових товарних ринках. У липневому звіті ЦБ рф було підкреслено: ключовим фактором зниження експорту стало саме падіння цін на нафту.

🛢️Ще на початку 2025 року експортна нафта рф коштувала понад 70 доларів за барель, але у другому кварталі її середня ціна впала до 56 доларів. Центробанк прогнозує, що до кінця року показник може знизитися до 55 доларів за барель, що суттєво нижче попередньої оцінки у 60 доларів. Аналітики очікують подальшого тиску на котирування через збільшення видобутку в рамках ОПЕК+ та дисбаланс попиту і пропозиції.

Вплив санкції ЄС

Попри оголошення ЄС про «одні з найсильніших санкцій», суттєвого ефекту на російську нафтову торгівлю вони поки що не мали. Так само обмежений вплив мали й кроки президента США Дональда Трампа, який запровадив додаткові обмеження для покупців російської нафти та пригрозив новими тарифами.

💰 Цікаво, що знижка на російську нафту відносно світових цін звузилась до найменшого рівня з початку війни в Україні. Навіть попри намагання ЄС знизити граничну ціну з 60 доларів за барель.

📊 Втім, втрати москви все одно значні: доходи від експорту нафти зменшилися на 20%. Це пов’язано не лише з дешевшанням енергоносіїв, а й з посиленням податкового тиску та дією міжнародних санкцій. Додатковим ударом стала втрата частини ринку в Індії, через що рф була змушена пропонувати нафту за нижчими цінами.

Таким чином, тенденція до падіння експорту рф, що триває п’ятий місяць поспіль, свідчить про глибокі проблеми в російській економіці. Вона залишається надмірно залежною від експорту енергоносіїв та вразливою до коливань цін на світових ринках.

