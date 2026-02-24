Євросоюз обмежує присутність дипломатів рф

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас оголосила про обмеження місії рф при Європейському Союзі. Відтепер максимальна чисельність дипломатичного персоналу росії при ЄС становитиме 40 осіб. Про це вона заявила за підсумками засідання Ради ЄС із закордонних справ, повідомляє Укрінформ.

📢 «Я вирішила обмежити максимальний розмір російської місії в Європейському Союзі до 40 осіб. Ми не потерпимо зловживання дипломатичною владою», — заявила Каллас.

За її словами, Європейська служба зовнішніх дій разом із Єврокомісією працюють над тим, щоб сотні тисяч колишніх російських військових не потрапили до Шенгенської зони.

📢 ЄС не хоче, «щоб воєнні злочинці та диверсанти тинялися нашими вулицями», — підкреслила вона.

☝️ Окремо Каллас повідомила про подальше посилення санкційного тиску на російський так званий “тіньовий флот”.

📢 «Ми запровадили санкції проти більшої кількості осіб за масові порушення прав людини в росії», — наголосила висока представниця ЄС.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу продовжила санкції проти рф за незаконне визнання, окупацію чи анексію українських територій до 24 лютого 2027 року.

Водночас під час зустрічі 23 лютого міністри закордонних справ держав ЄС не змогли погодити 20-й пакет санкцій проти росії, як планувалося.