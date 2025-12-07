Європа може вдатися до збиття російських повітряних цілей – Павел

Європа в майбутньому може значно жорсткіше відповідати на провокації росії, зокрема не виключено, що союзники наважаться на збиття російських дронів чи літаків. Про це президент Чехії Петр Павел заявив в інтерв’ю The Sunday Times, наголошуючи, що подальша пасивність Заходу лише заохочує агресора.

За словами чеського лідера, нинішня нерішучість західних країн проявляється в реакції на повторювані порушення повітряного простору, які здійснюють російські безпілотники та авіація. Він підкреслив, що москва уважно стежить за цими «прогалинами» у системі європейської безпеки та активно ними користується.

Павел висловив переконання, що в НАТО є всі підстави для рішучішої відповіді, якщо рф продовжуватиме навмисні провокації:

📢 «Я вважаю, що якщо ці порушення триватимуть, настане момент, коли нам доведеться застосувати більш круті заходи, зокрема, ймовірно, (доведеться – ред.) збити російський літак або безпілотник. росія не допустила б повторення порушень свого повітряного простору. І ми мусимо вчинити так само», – підкреслив президент Чехії.

Він зазначив, що ці інциденти не випадкові, а добре сплановані дії, спрямовані на досягнення кількох стратегічних цілей.

📢 «Одною з них є демонстрація того, що росія може це зробити. Другою – перевірка нашої системи протиповітряної оборони. Але це також перевірка нашої рішучості діяти в порядку самооборони», – додав Павел.

На тлі серії провокацій наприкінці вересня Європейський Союз вже представив трирівневий комплекс заходів для зміцнення оборони східного флангу й України. Він включатиме наземну, дронову та морську «стіну». Пріоритетними напрямами визначено посилення систем виявлення, супроводу та нейтралізації безпілотників.