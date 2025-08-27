Захід розробив трирівневий план безпеки для України – ЗМІ

Країни Заходу готують попередньо трирівневий план безпеки для України після завершення війни з росією. Про це пише Financial Times із посиланням на високопоставлених чиновників та учасників перемовин.

На першому етапі, за задумом західних партнерів, має бути створена демілітаризована зона. Її можуть патрулювати нейтральні миротворчі війська третьої держави, кандидатуру якої погодять і Київ, і москва.

📢 «Набагато надійніший кордон позаду неї захищатимуть українські війська, озброєні та навчені військовими НАТО, заявили троє чиновників», – зазначає видання.

Другим рівнем оборони стануть підготовлені українські сили, які отримають сучасне озброєння та військову підготовку від партнерів із Північноатлантичного альянсу.

Третій рівень передбачає розгортання європейських сил стримування всередині України. Вони діятимуть у координації з місцевими військами, а американські ресурси забезпечуватимуть стратегічну підтримку з тилу.

📢 «Але навіть за потенційної підтримки США громадськість та політики в багатьох європейських країнах стурбовані можливим розгортанням військ в Україні», – наголошує FT.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що обговорення тривають. Він заявив, що кожна країна з коаліції зробить свій внесок, «і зрештою картина буде поєднанням військової, політичної та економічної підтримки».

За його словами, йдеться про формування чотирьох-п’яти європейських бригад, розташованих на території України, а також про надання «стратегічних ресурсів» зі Сполучених Штатів. Єрмак назвав це «великою зміною з весни».

📢 «Дійсно, остання зустріч у Білому домі стала проривом у низці речей, внесла ясність у такі кроки, як формування системи гарантій безпеки та постачання американської зброї для оборони України через європейські фінансові інструменти», – підкреслив він.

Водночас керівник ОП наголосив, що саме США можуть створити основу, яка змусить усю архітектуру безпеки та стримування працювати.

Раніше повідомлялося, що Вашингтон погодився надати стратегічний рівень підтримки у разі розгортання європейських військ в Україні, а також взяти участь у створенні спільного європейського щита протиповітряної оборони.

Президент США Дональд Трамп раніше зазначав, що головна відповідальність за гарантії безпеки України лежатиме на Європі, хоча Вашингтон теж братиме участь у цьому процесі.

☝️ Шостий президент України Володимир Зеленський підтвердив, що система гарантій безпеки після війни буде створена, а найближчими днями триватиме активна робота над її деталями.