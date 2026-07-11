Сили оборони за ніч уразили рекордні 28 суден тіньового флоту рф

Українські захисники провели унікальну комбіновану операцію в повітрі та на воді, завдавши нищівного удару по економічній та логістичній інфраструктурі агресора. У ніч на суботу підрозділи Сил оборони завдали ураження рекордній кількості російських суден в акваторії Азовського моря – 21 танкер, чотири буксири, два суховантажні судна та земснаряд. Дані офіційно оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ в суботу, 11 липня.

Масштабна атака продемонструвала значне зростання технологічних можливостей української армії у глибокому тилу ворога.

Склад ураженого флоту та його значення для окупантів

За даними військового командування, під удар потрапило велике угруповання плавзасобів, які забезпечували життєдіяльність окупаційних військ та допомагали кремлю обходити санкційний тиск.

Загалом за одну ніч українським силам вдалося поцілити такі об’єкти:

Танкери: 21 судно для перевезення рідких нафтопродуктів;

21 судно для перевезення рідких нафтопродуктів; Буксири: 4 одиниці допоміжного морського транспорту;

4 одиниці допоміжного морського транспорту; Суховантажі: 2 великі судна для транспортування сухих вантажів;

2 великі судна для транспортування сухих вантажів; Спецтехніка: 1 земснаряд (спеціальний плавзасіб).

Військові аналітики наголошують, що російські танкери активно використовуються для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід жорстких міжнародних санкцій. Цей тіньовий експорт забезпечує постійне надходження коштів для фінансування збройної агресії проти України.

Решта уражених суден використовувалися росіянами для забезпечення поточної військової логістики, перевезення боєприпасів та підтримки стабільної діяльності портової інфраструктури. Наразі точний ступінь завданих збитків та остаточні результати вогневого ураження активно уточнюються.

СБС у дії: деталі від Роберта «Мадяра» Бровді

Більш розгорнуту та емоційну інформацію щодо нічного розгрому оприлюднив у соціальних мережах командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді. За його словами, операція мала комплексний характер. Загалом українські оператори зафіксували 73 результативних влучання в цілі.

В оперативній глибині росіян у тимчасово окупованому Криму та південній частині захоплених ворогом територій України було успішно відпрацьовано 53 законні військові цілі, в тому числі флот та важливі енерговузли.

📢 «28 суден тіньового де-флоту рф впольовано за ніч 11 липня в Азовському морі Птахами СБС. Всього уражено 76 суден протягом 6 діб (06-11.07.26). Молочка у дії. Тіньовий нафтофлот відчутно худне, тиждень дефолту триває. Виглядає, що зупинено рух через Керченську протоку», – повідомив Бровді.

Очільник підрозділу також додав, що стратегічна операція «Кримський рубильник off» наразі є безтерміновою.

У полювання на російські танкери були залучені найкращі екіпажі пілотів:

«Кайрос» 414-ї окремої бригади ударних безпілотних авіаційних систем (обр) «Птахи Мадяра»;

20-та окрема бригада «К-2»;

1-й окремий центр Сил безпілотних систем;

413-й окремий полк СБС «Рейд»;

412 окрема бригада СБС «Немезис»;

427 окрема бригада СБС «Рарог».

📢 «Технологічне приниження імперії триває. Вона ляже через Крим», – резюмував Бровді, підкріпивши свої слова унікальними відеокадрами безпосередніх ударів по кораблях рф.

Наслідки для логістики окупантів та блокування каналів

Поточний успіх є логічним продовженням планомірного знищення логістики ворога. Нагадаємо, за попередню добу Сили оборони вже уразили 18 російських суден в акваторії Азовського і Чорного морів, більшість з яких також становили нафтові танкери.

Масовані атаки українських безпілотників уже змусили агресора вдатися до панічних оборонних дій у сфері судноплавства. Стало відомо, що росія тимчасово повністю зупинила цивільне та військове судноплавство через стратегічний Донсько-Азовський канал. Це рішення було ухвалене відразу після успішних українських атак на судна в Азовському морі. Моніторинг ситуації навколо кримських та азовських портів триває.