Неділя, 17 Серпня, 2025
Єврокомісія готує 19-й пакет санкцій проти рф: відомо терміни

Денис Молотов
Європейський Союз готує чергове розширення санкційного тиску на російську федерацію через її триваючу агресію проти України. Як повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, 19-й пакет санкцій планується ухвалити та оприлюднити вже на початку вересня 2025 року. Передає Інтерфакс-Україна у неділю, 17 серпня.

📢 «Доки триватиме кровопролиття в Україні, Європа чинитиме дипломатичний і, зокрема, економічний тиск на росію. Ми продовжуватимемо посилювати санкції. Наразі ми ухвалили 18 пакетів і просуваємо підготовку до 19-го. Цей пакет буде опубліковано на початку вересня», — сказала вона під час спільного підходу до преси з шостим президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі.

За словами очільниці Єврокомісії, запроваджені обмеження вже показують результат.

📢 «Санкції є ефективними. Ми вже задіяли заморожені активи росії на благо України, і ми продовжуватимемо тиснути на воєнну економіку росії, щоб привести президента путіна за стіл переговорів», — наголосила фон дер Ляєн.

Таким чином, ЄС чітко дає сигнал, що не планує послаблювати політику санкцій, а навпаки — розширюватиме економічні та політичні заходи впливу. Доки москва не змінить свою поведінку.

Новий пакет, за інформацією європейських дипломатів, може містити додаткові обмеження на фінансовому та енергетичному ринках. А також щодо компаній і фізичних осіб, які прямо або опосередковано підтримують військову агресію проти України.

☝️ Нагадаємо, у липні Європейський Союз вже ухвалив 18-й пакет санкцій проти рф. Одним із ключових рішень було зниження цінової стелі на російську нафту, що має зменшити надходження до бюджету кремля. Крім того, у попередніх пакетах ЄС вводив заборони на експорт технологій подвійного призначення.

Поступове нарощування санкційного тиску відображає стратегію Брюсселя — не допустити відновлення повноцінного потенціалу воєнної економіки рф і водночас підтримати Україну у боротьбі за незалежність.

