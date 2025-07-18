ЄC остаточно ухвалив жорсткий 18 пакет санкцій проти рф

Рада Європейського Союзу у п’ятницю, 18 липня, остаточно схвалила 18 пакет санкцій проти росії. Він передбачає низку жорстких обмежень для енергетичного, банківського і військового секторів країни-агресора. В офіційному повідомленні Ради ЄС йдеться, що цей пакет включає як економічні, так і індивідуальні санкції. Вони мають суттєво послабити фінансові та торговельні можливості росії в Європі.

Крім того, документ доповнює обмежувальні заходи щодо Білорусі, яка активно підтримує військову агресію рф.

📢 «Рада сьогодні ухвалила 18 пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів, які сильно вдарять по енергетичному, банківському та військовому секторах росії. А також по торгівлі з ЄС, та забезпечать відповідальність за продовження агресивної війни росії проти України. Крім того, Рада доповнила пакет, узгодивши подальші заходи щодо Білорусі», – йдеться у повідомленні.

📊 До списку санкцій увійшли 55 нових осіб: 14 фізичних та 41 юридична особа. Загальна кількість включених до санкційного списку вже перевищує 2,5 тисячі.

Голова європейської дипломатії Кая Каллас охарактеризувала ухвалений пакет як один із найсильніших за весь час і підкреслила, що кожен новий захід суттєво послаблює здатність росії вести війну в Україні.

📢 «Послання чітке: Європа не відступить у своїй підтримці України. Ми продовжуватимемо посилювати тиск, доки росія не припинить війну», — зазначила вона.

Ключовою новацією у цьому пакеті стала зміна верхньої межі ціни на російську нафту — її знизили з $60 до $47,6 за барель, що наближено до поточних світових ринкових показників.

В ЄС впроваджують автоматичний і динамічний механізм коригування цінової межі, що дозволить оперативно підтримувати її ефективність і адаптувати до змін на світових ринках.

👉 Раніше у цей же день 18 пакет санкцій затвердили посли країн-членів ЄС. Важливо, що перед цим Словаччина та Мальта перестали блокувати погодження документа. Саме це і дозволило завершити процес остаточного схвалення.

🛢️ Цей пакет санкцій має на меті суттєво знизити доходи кремля від продажу енергоносіїв. Також болюче посилиться тиск на фінансові інститути росії.