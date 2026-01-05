ЄС закликав уникнути ескалації у Венесуелі та поважати суверенітет країни

Європейський Союз, не визнаючи Ніколаса Мадуро легітимно обраним президентом Венесуели, водночас закликає до мирного врегулювання кризи та суворого дотримання міжнародного права. Про це йдеться у заяві високої представниці ЄС із закордонних справ і безпекової політики Каї Каллас, оприлюдненій у неділю, 4 січня. Документ підтримали 26 держав-членів Євросоюзу, за винятком Угорщини.

Від імені Європейського Союзу Каллас звернулася до всіх сторін із закликом до спокою та стриманості з метою уникнення подальшої ескалації та створення умов для мирного розв’язання кризи.

📢 «ЄС нагадує, що за будь-яких обставин мають дотримуватися принципи міжнародного права та Статуту ООН», – зазначила вона, підкресливши, що члени Ради Безпеки ООН несуть особливу відповідальність за їх дотримання як фундаменту міжнародної архітектури безпеки.

Висока представниця знову підтвердила позицію Євросоюзу, згідно з якою Ніколас Мадуро не має легітимності демократично обраного глави держави. ЄС, за її словами, виступає за мирний та демократичний перехід у Венесуелі. Він має бути забезпечений самою венесуельською владою з повагою до суверенітету країни.

☝️ «Право венесуельського народу визначати своє майбутнє має поважатися», – наголосила Каллас.

Окремо вона зазначила, що Євросоюз поділяє пріоритет боротьби з міжнародною організованою злочинністю та незаконним обігом наркотиків, які становлять серйозну загрозу глобальній безпеці. Водночас за її словами, ці виклики мають вирішуватися виключно шляхом сталої співпраці з повною повагою до принципів міжнародного права, територіальної цілісності та суверенітету держав.

Каллас також повідомила, що ЄС перебуває у тісному контакті зі Сполученими Штатами. А також із регіональними та міжнародними партнерами з метою підтримки діалогу між усіма залученими сторонами. За її словами, це має сприяти переговорному, демократичному, інклюзивному та мирному вирішенню кризи під керівництвом самих венесуельців.

Високопосадовиця підкреслила, що повага до волі народу залишається єдиним шляхом для Венесуели до відновлення демократії та виходу з політичної кризи. Вона також наголосила на необхідності повної поваги до прав людини та міжнародного гуманітарного права.

📢 «Усі політичні в’язні, які наразі утримуються у Венесуелі, повинні бути беззастережно звільнені», – заявила Каллас.

Крім того, вона повідомила, що консульські установи держав ЄС тісно координують свої дії задля забезпечення безпеки громадян Євросоюзу. Зокрема тих, хто незаконно утримується на території Венесуели.

Нагадаємо👇

Напередодні в ООН висловили занепокоєння операцією США, під час якої, за повідомленнями, президента Венесуели Ніколаса Мадуро було викрадено та доправлено за межі країни.

Також Дональд Трамп заявив, що віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес може заплатити «дуже високу ціну», якщо не виконуватиме вимоги Сполучених Штатів.

Сполучені Штати Америки тимчасово керуватимуть Венесуелою до моменту безпечної, правової та легітимної передачі влади. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час пресконференції.