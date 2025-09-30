Вівторок, 30 Вересня, 2025
ЄС виділяє Україні 2 млрд євро на виробництво дронів

Денис Молотов
Денис Молотов
ЄС виділяє Україні 2 млрд євро на виробництво дронів

Україна отримає від Європейського Союзу 2 млрд євро на виробництво дронів. Про це оголосила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у вівторок, 30 вересня.

📢 «Якщо ми й далі вважаємо, що Україна – це наша перша лінія оборони, ми повинні посилити військову допомогу Україні. Тому конкретно ми домовилися з Україною, що на дрони зараз буде витрачено загалом 2 млрд євро. Це дозволяє Україні масштабуватися та використовувати свій повний потенціал. І, звичайно, це також дозволить ЄС отримати користь від цієї технології», – сказала фон дер Ляєн під час спільної заяви з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Брюсселі перед початком безпекового засідання колегії Єврокомісії.

Очільниця Єврокомісії підкреслила, що Європа повинна «дати сильну та єдину відповідь на вторгнення російських дронів на наші кордони».

☝️ Вона наголосила, що в рамках нової ініціативи Східний вартовий ЄС запропонує негайні заходи для створення так званої «стіни дронів». За її словами, ця оборонна система має вибудовуватися у співпраці з Україною та НАТО.

Нагадаємо, що ще 10 вересня Урсула фон дер Ляєн оголошувала про виділення Україні авансом 6 млрд євро. Це фінансування повинно було надходити за рахунок заморожених російських активів та мало спрямовуватись на масштабування виробництва безпілотників.

📊 Раніше шостий президент України Володимир Зеленський заявив, що дефіцит коштів для розвитку програми виробництва дронів становить 6 млрд доларів. Таким чином, внесок ЄС у розмірі 2 млрд євро може стати важливим кроком для перекриття цієї потреби.

Зеленський також підкреслював, що потенціал українського оборонно-промислового комплексу оцінюється більш ніж у 35 млрд доларів. Нині він виробляє близько 1000 видів продукції, однак майже 40% напрямів залишаються без належного фінансування.

Фінансування з боку Європейського Союзу дає змогу Україні не лише наростити виробництво безпілотників, але й зробити значний крок до зміцнення оборонної спроможності.

