Україна отримає 6 млрд євро від ЄС на виробництво безпілотників

Україна отримає від Євросоюзу 6 млрд євро для масштабування виробництва безпілотників. Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Страсбурзі, виступаючи зі щорічним зверненням до Європарламенту 10 вересня.

📢 «Європа надасть 6 млрд євро з кредиту ERA (Надзвичайне прискорення доходів) та укладе з Україною Альянс дронів. Україна має винахідливість. Зараз їй потрібне масштабування. І разом ми можемо забезпечити його, щоб Україна зберегла перевагу, а Європа зміцнила свою», – наголосила вона.

За словами фон дер Ляєн, фінансування буде забезпечене за рахунок процентів від заморожених російських активів. При цьому самі активи залишаться недоторканними, адже їхнє вилучення несе колективні ризики для ЄС. Президент Єврокомісії підкреслила, що Україна поверне кредит лише після того, як росія виплатить репарації.

Вона пояснила, що ці кошти допоможуть не лише сьогодні, а й зміцнять обороноздатність у середньостроковій та довгостроковій перспективі. Частина фінансування піде на підтримку ЗСУ, які залишаються першою лінією гарантій безпеки країни.

📢 «Ми запропонуємо нову програму. Ми називаємо її Якісна військова перевага. Вона підтримуватиме інвестиції в можливості Збройних сил України», – додала Урсула фон дер Ляєн.

Вона також нагадала, що Європа вже надала близько 170 млрд євро військової та фінансової допомоги Україні. Проте, за її словами, не лише європейські платники податків повинні нести цей тягар. Саме тому ЄС працює над новими механізмами фінансування оборони України за рахунок росії.

Шостий президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що дефіцит фінансування виробництва дронів становить $6 млрд. Таким чином допомога у 6 млрд євро з боку Євросоюзу повністю перекриє цю нестачу.

Крім того, глава держави оцінив потенціал оборонно-промислового комплексу України у понад $35 млрд. Він підкреслив, що підприємства виробляють близько тисячі видів продукції, але 40% із них залишаються без належного фінансування.

☝️ Нове рішення ЄС не лише надає фінансову підтримку Україні, але й створює передумови для сталого розвитку її оборонних потужностей.

👉 Також нагадаємо, що Європейська комісія розподілила 150 млрд євро у межах програми SAFE (Security Action for Europe), яка спрямована на посилення оборонних можливостей Європи у відповідь на російську агресію проти України.