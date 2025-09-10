Середа, 10 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Україна отримає 6 млрд євро від ЄС на виробництво безпілотників

Денис Молотов
Денис Молотов
Україна отримає 6 млрд євро від ЄС на виробництво безпілотників

Україна отримає від Євросоюзу 6 млрд євро для масштабування виробництва безпілотників. Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Страсбурзі, виступаючи зі щорічним зверненням до Європарламенту 10 вересня.

📢 «Європа надасть 6 млрд євро з кредиту ERA (Надзвичайне прискорення доходів) та укладе з Україною Альянс дронів. Україна має винахідливість. Зараз їй потрібне масштабування. І разом ми можемо забезпечити його, щоб Україна зберегла перевагу, а Європа зміцнила свою», – наголосила вона.

За словами фон дер Ляєн, фінансування буде забезпечене за рахунок процентів від заморожених російських активів. При цьому самі активи залишаться недоторканними, адже їхнє вилучення несе колективні ризики для ЄС. Президент Єврокомісії підкреслила, що Україна поверне кредит лише після того, як росія виплатить репарації.

Вона пояснила, що ці кошти допоможуть не лише сьогодні, а й зміцнять обороноздатність у середньостроковій та довгостроковій перспективі. Частина фінансування піде на підтримку ЗСУ, які залишаються першою лінією гарантій безпеки країни.

📢 «Ми запропонуємо нову програму. Ми називаємо її Якісна військова перевага. Вона підтримуватиме інвестиції в можливості Збройних сил України», – додала Урсула фон дер Ляєн.

Вона також нагадала, що Європа вже надала близько 170 млрд євро військової та фінансової допомоги Україні. Проте, за її словами, не лише європейські платники податків повинні нести цей тягар. Саме тому ЄС працює над новими механізмами фінансування оборони України за рахунок росії.

Шостий президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що дефіцит фінансування виробництва дронів становить $6 млрд. Таким чином допомога у 6 млрд євро з боку Євросоюзу повністю перекриє цю нестачу.

Крім того, глава держави оцінив потенціал оборонно-промислового комплексу України у понад $35 млрд. Він підкреслив, що підприємства виробляють близько тисячі видів продукції, але 40% із них залишаються без належного фінансування.

☝️ Нове рішення ЄС не лише надає фінансову підтримку Україні, але й створює передумови для сталого розвитку її оборонних потужностей.

👉 Також нагадаємо, що Європейська комісія розподілила 150 млрд євро у межах програми SAFE (Security Action for Europe), яка спрямована на посилення оборонних можливостей Європи у відповідь на російську агресію проти України.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Кір Стармер змінив міністра закордонних справ Британії

ПОЛІТИКА

Кремінська громада розширює соціальну підтримку для родин полонених, школярів та ВПО

ЛУГАНЩИНА

росія атакувала Україну понад 150 дронами Shahed та ракетами

ВІЙНА

Верховна Рада відновила онлайн-трансляції пленарних засідань

ВАЖЛИВО

Генштаб про ситуацію на фронті: 158 бойових зіткнень, окупанти застосували майже 2000 дронів-камікадзе

ВІЙНА

На Київщині планують будівництво житла для ВПО з Луганщини

ЛУГАНЩИНА

Дональд Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії

ВАЖЛИВО

В Україну повернули дітей у межах ініціативи Bring Kids Back UA

ВЛАДА

Генпрокурор Кравченко і Голова Офісу Ради Європи в Україні підписали меморандум про співробітництво в рамках “CyberUA”

ПОДІЇ

На фронті за добу відбулось 172 боєзіткнення, окупанти активно застосовували ракети і дрони – Генштаб

ВІЙНА

Пропагандистка рф симоньян повідомила що хвора

ПОДІЇ

195 бойових зіткнень: ворог бив ракетами, бомбами і артилерією – Генштаб

ВІЙНА

Сі Цзіньпін та диктатор путін говорили про безсмертя та біотехнології

ПОДІЇ

Рубіжанська громада продовжує оздоровлення дітей у Закарпатті

ЛУГАНЩИНА

Україна потребує сотень перехоплювачів для відбиття масованих атак

ПОЛІТИКА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"