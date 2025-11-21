ЄС працюють над альтернативою «мирному плану» США

Газета The Wall Street Journal повідомила, що у столицях ЄС дедалі активніше просувається ідея опрацювати власну формулу припинення війни, яка могла б замінити запропонований Вашингтоном документ.

Стверджується, що європейські уряди прагнуть переконати Україну підтримати новий підхід, оскільки він нібито міститиме «справедливіші для Києва умови». Утім, як пише видання:

📢 «Європа сподівається підготувати план протягом кількох днів, але Київ поки не взяв на себе зобов’язання приєднатися до нього».

На думку журналістів, активізація роботи над ініціативою окремих держав ЄС може бути також сигналом невдоволення європейців пропозицією адміністрації США. Очікується, що вже сьогодні державний секретар Марко Рубіо має обговорити американський проєкт з європейськими представниками.

За даними The Wall Street Journal, деякі лідери Євросоюзу у приватних розмовах називають план президента США Дональда Трампа «капітуляцією України». Вони планують використати свої зв’язки у Вашингтоні, щоб переконати Білий дім відмовитися від цієї ініціативи.

Телеканал CNN, посилаючись на європейського дипломата в Україні, передає, що документ від США став для багатьох повною несподіванкою.

📢 «Все це вже було розглянуто раніше і відхилено, а тепер ми повернулися до вихідної точки. Для українців це просто нереальна ідея, і на те є вагомі причини. Це буде просто запрошенням для росіян повернутися знову в майбутньому. Для будь-якого українського лідера прийняти це буде політичним самогубством, а передача цієї укріпленої території — військовим самогубством», — заявив дипломат.

Він також розповів, що міністерства закордонних справ країн Європи та інших партнерів телефонували до Вашингтону по роз’яснення, однак з’ясувалося, що навіть у США чимало відповідальних структур дізналися про документ лише після публікацій у медіа.

📢 «Ми безпосередньо від співробітників Державного департаменту та Капітолійського пагорба дізналися, що ніхто не знав про цей план, доки він не просочився вчора. Люди, які повинні були про це знати, нічого про це не знали… Це викликає велике роздратування і плутанину», — додав дипломат.

Нагадаємо, що в ніч проти 21 листопада у ЗМІ оприлюднили перелік пунктів нового «мирного плану» США, який, за повідомленнями журналістів, був переданий Україні для ознайомлення.