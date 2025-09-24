ЄС планує мита на російську нафту для Угорщини та Словаччини

Євросоюз готується запровадити мита на постачання російської нафти до Угорщини та Словаччини. Про такі наміри повідомила президент Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн, виступаючи напередодні після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Вона підкреслила, що Вашингтон неодноразово закликав європейських партнерів повністю відмовитися від енергоресурсів із росії. Трамп уперше заявив про це приблизно два тижні тому, а під час Генеральної асамблеї ООН знову повторив вимогу.

📢 «Трамп абсолютно правий», – наголосила фон дер Ляєн, коментуючи позицію американського президента.

За її словами, Брюссель планує застосувати мита саме на постачання до Угорщини та Словаччини, аби остаточно припинити імпорт нафти з росії.

📢 «Ми хочемо позбутися залишків нафти і газу, які надходять із росії до Євросоюзу», – пояснила вона.

Відповідаючи на запитання журналістів, президентка Єврокомісії зазначила, що плани передбачають завершення закупівель ще до кінця поточного року. Для цього вже розроблено пакет санкцій, який мають схвалити всі країни-члени ЄС.

Нагадаємо, раніше Єврокомісія представила план поступової відмови від російських енергоресурсів до 2027 року. Водночас минулого тижня термін ембарго на постачання скрапленого газу (СПГ) було перенесено на рік уперед.

Фон дер Ляєн підкреслила, що під час зустрічі з Трампом вони погодилися в необхідності якомога швидше скоротити прибутки росії від експорту енергоносіїв.

📢 «Ми погодилися з необхідністю скоротити доходи росії від викопного палива, причому швидко… бо кожен платіж йде на війну путіна», – заявила вона.

Трамп, виступаючи на Генасамблеї ООН, різко розкритикував деякі країни НАТО:

📢 «Навіть країни НАТО не відмовилися від російських енергоносіїв та енергетичних продуктів, про що, як ви знаєте, я дізнався близько двох тижнів тому і був дуже незадоволений. Подумайте про це: вони фінансують війну проти самих себе. Хто, в біса, коли-небудь про таке чув?» – заявив колишній президент США.

Він також пообіцяв переконати прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана відмовитися від нафти з росії.

Водночас міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто вже відреагував, заявивши, що його країна не планує відмовлятися від російської нафти, навіть попри вимоги американського президента.

👉 Також раніше шостий президент України Володимир Зеленський заявив, що у розмові з президентом США Дональдом Трампом обговорював неприпустимість будь-яких територіальних поступок росії.

Нагадаємо

ℹ️ У 2024 році поставки російської нафти до країн Євросоюзу різко скоротилися, впавши з довоєнних 26% від загального імпорту до лише 3%. Це стало наслідком ембарго, яке набуло чинності у грудні 2022 року. Єдиними державами, що продовжують купувати нафту з росії, залишаються Угорщина та Словаччина. Вони отримали виняток через труднощі із заміщенням поставок альтернативними ресурсами.

За даними Центру дослідження енергетики та чистого повітря, Угорщина після введення обмежень навіть збільшила залежність від російських енергоносіїв. Якщо у 2021 році частка російської нафти в її споживанні становила 61%, то у 2024 році вона досягла 86%. Словаччина ж залишається майже повністю залежною від постачання з росії — близько 100% імпорту нафти припадає саме на російську.

Щодо природного газу, то у 2024 році ЄС отримав із росії близько 55 млрд кубометрів. Це майже втричі менше, ніж у 2021 році, коли постачання становили понад 150 млрд кубометрів. Водночас у структурі імпорту частка російського газу знизилася з 42% у довоєнний період до 19% у 2024-му.

З цих 19% приблизно 11% припадає на трубопровідний газ, а ще близько 8% — на поставки у вигляді скрапленого природного газу (ЗПГ). Така динаміка підтверджує, що Євросоюз поступово знижує енергетичну залежність від росії, хоча для окремих країн, як-от Угорщина та Словаччина, цей процес залишається надзвичайно складним і повільним.