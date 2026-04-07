ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

Російська атака на Прилуки: кількість поранених зросла

Денис Молотов
Фото: наслідки російської атаки на місто Прилуки / Чернігівська область / Суспільне / 07.04.2026

Атака на Прилуки з боку російських військ призвела до поранення 15 цивільних жителів. Удар було завдано по місту у вівторок, 7 квітня. Про наслідки повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації (ОВА) В’ячеслав Чаус.

📢 «15 цивільних людей зазнали поранень після сьогоднішнього ворожого удару по Прилуках. Серед них 11 жінок і 4 чоловіків», – зазначив він.

За словами посадовця, сімох постраждалих було госпіталізовано. Трьох із них доправили до обласної лікарні для подальшого лікування. Іншим надали необхідну медичну допомогу амбулаторно. Водночас одна з постраждалих жінок перебуває у важкому стані. Стан інших пацієнтів медики оцінюють як стабільний.

Голова ОВА подякував лікарям та всім службам, які працювали на місці обстрілу та надавали допомогу постраждалим.

Нагадаємо

Як стало відомо, російські війська атакували центр Прилук ударними безпілотниками. Унаслідок влучання пошкоджено будівлю міської ради.

Ця атака стала частиною нічного масованого обстрілу території України із застосуванням безпілотників. Загалом російські сили випустили 110 ударних дронів. Підрозділи протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби змогли перехопити 77 з них. Водночас зафіксовано влучання 31 безпілотника на 14 різних локаціях, а також падіння уламків збитих дронів ще у дев’яти місцях.

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип