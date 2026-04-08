На Закарпатті жінка продала двох дітей для жебракування

Торгівля дітьми на Закарпатті стала предметом розслідування правоохоронців. Повідомлено, що жительку села Ільниця Хустського району підозрюють у передачі власних дітей для жебракування за грошову винагороду. Про це повідомила Закарпатська обласна прокуратура в середу, 8 квітня.

За даними слідства, жінка за 1000 доларів США передала «в оренду» на два тижні двох своїх дітей — 11-річного хлопця та 5-річну дівчинку для жебракування в іншому регіоні.

Правоохоронці встановили, що підозрювана самостійно шукала «покупців», використовуючи особисті контакти та месенджери. Жінку затримали поблизу Іршави одразу після отримання коштів.

Їй повідомлено про підозру за фактом торгівлі людьми, вчиненої щодо малолітніх із використанням їхнього уразливого стану. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі майже 1 млн грн. Наразі підозрювана перебуває під вартою.

Відомо, що у жінки є ще одна дитина — 8-річна донька. Прокуратура вже ініціювала процедуру позбавлення її батьківських прав. Дітей вилучено з родини. Наразі вони перебувають у медичному закладі під наглядом лікарів.

